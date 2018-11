Borrell advierte de que la ausencia de pge impedirá mejorar la inversión en cooperación

21/11/2018 - 14:03

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, advirtió este miércoles de que si no se aprueban unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se podrán poner en marcha los instrumentos necesarios y oportunos para mejorar las "circunstancias difíciles" en que realizan su misión los trabajadores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante el acto de conmemoración del 30 aniversario de la Aecid que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía de Madrid, un evento en el que estuvieron presentes la directora de la Aecid, Aina Calvo; el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, y la filósofa Victoria Camps, entre otras autoridades.

Durante su alocución, Borrell destacó que los cooperantes de la Aecid son los "verdaderos protagonistas" de este encuentro y subrayó que la cooperación ha de ser entendida como "algo diferente".

Puso de manifiesto que los cooperantes desempeñan su trabajo en unas "circunstancias difíciles e injustas" que no se corresponden con su capacidad profesional, lo que le permitió apuntar que desde su llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores se están afanando para "corregir esta injusticia".

Advirtió de que la "probable" dificultad para sacar adelante unos nuevos PGE impedirá poner en marcha aquellos instrumentos necesarios para mejorar y aumentar la inversión en cooperación.

Asimismo, reconoció que "no ha conseguido nada", de momento, en lo referido a la cooperación debido a que "Hacienda es dura de pelar", y utilizó su experiencia personal para subrayar su importancia, evocando las acampadas de jóvenes en el madrileño Paseo de la Castellana para reclamar que se alcanzara el 0,7% del PIB en cooperación y su labor como presidente de la comisión del ramo en el Parlamento Europeo.

"Ojalá pudiéramos involucrar a la sociedad para reclamar más inversión en cooperación, pero lamentablemente no tenemos el consenso parlamentario mínimo para ello", señaló.

Redundó en que si hay PGE se pondrán en marcha "mejoras insuficientes" pero dejó caer que si no los hay "nos quedaremos como estamos". No obstante, aseveró que destinará a las cuentas de la Aecid todos los remanentes de todos los programas del Ministerio de Asuntos Exteriores que no lleguen a articularse.

A su vez, reflexionó acerca de que la sociedad está dominada por dos conceptos: consumo y competitividad, llamando la atención sobre el hecho de que "no nos dicen que seamos cooperativos". Manifestó que "la economía cooperativa puede aportar más al desarrollo que la economía competitiva".

También dijo que la "gran paradoja" del mundo actual es que los desarrollos técnicos conseguidos por el ser humano no han sido capaces de redundar en beneficio de la humanidad, lo que debería ser una "exigencia moral" conseguir.

Por su parte, Juan Pablo de Laiglesia destacó que el principal capital de la Aecid son sus trabajadores y sus alianzas, mientras que Victoria Camps afirmó que la "cooperación es un camino hacia la equidad, hacia la justicia", aseverando que la existencia de la cooperación es "una inmoralidad, porque ello quiere decir que no existe una justicia global".

Durante el acto se recordó a los trabajadores de la Aecid que han fallecido durante los últimos 30 años y se reconoció a 30 personas que han servido en el principal órgano de gestión de la cooperación española durante las últimas tres décadas.

