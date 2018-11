La unión de actores asegura que el despido de aina clotet sería "nulo" si es debido a su embarazo

La Unión de Actores y Actrices aclaró este miércoles que cualquier despido de una actriz asociado a su embarazo sería declarado "nulo", después de la polémica con el despido de la actriz Aina Clotet de la serie que dirige la feminista Leticia Dolera.

"En todo espectáculo público -en vivo, emitido en directo o grabado-, el despido de una trabajadora durante una prestación asociada a la maternidad o durante el embarazo será nulo", explicó la organización de artistas, que, no obstante, reconoció no poder valorar el caso concreto al no conocerlo de "primera mano".

En cuanto a las explicaciones del equipo de Dolera sobre el seguro, que según Clotet habrían servido de excusa para tramitar el despido, el sindicato mantiene que "son cuestiones relativas al riesgo empresarial" y que no deben interferir en los derechos de los actores y actrices, así como que las productoras "deben valorar si existen cláusulas discriminatorias en las pólizas".

Según Aida Clotet, su despido de 'Déjate llevar' le fue comunicado tras anunciar al equipo de rodaje que estaba embarazada y pedir que se buscara alguna vía para que no afectara a la serie, aún por estrenar, como maquillar su embarazo con planos o con cambios de guion.

