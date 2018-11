Discapacidad. fundación once advierte de que sin "accesibilidad las personas con discapacidad se quedarán fuera de la cuarta revolución industrial"

21/11/2018 - 18:46

El director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, explicó este miércoles en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, del Congreso de los Diputados que "sin accesibilidad las personas con discapacidad se quedaran fuera de la cuarta revolución industrial", una cuestión que preocupa mucho a esta entidad de cara al futuro.

Advirtió Martínez Donoso de que si la cuarta revolución industrial "en la que estamos inmersos supone un grave riesgo de destrucción masiva de empleo, también supone el nacimiento de otros, una reorganización. Pero si no se hace bien puede ser muy peligroso para los colectivos vulnerables. Por ello, desde la Fundación ONCE ya estamos concienciando a la Administración y a las empresas para que apuesten por la accesibilidad en las nuevas tecnologías. No podemos consentir que esta cuarta revolución industrial sea un freno para las personas con discapacidad".

El director general de la Fundación ONCE resumió en su comparecencia parlamentaria los 30 años de historia de esta entidad y puso el énfasis en los "más de 17.500 estudiantes universitarios con discapacidad que actualmente tenemos censados en España. Hemos trabajado mucho con la Universidad para que en todos los campus haya oficinas de atención a la discapacidad".

Explicó los planes de futuro de la entidad y se refirió a "las Smart Human Cities", ciudades accesibles, humanas para todo el mundo, en donde las personas con discapacidad tengan una vida autónoma y recalcó que la fundación que dirige "está en equilibrio presupuestario. Nunca comprometemos un euro mas de lo que ingresamos, por lo que nuestro endeudamiento es cero".

En este sentido, recordó que la Fundación ONCE se financia gracias la ONCE que entrega el 3% del total de sus ventas por sus productos del juego para la labor social que encarna esta fundación, que ha generado en sus 30 años de historia 100.000 empleos para personas con discapacidad y explicó que su entidad pasó el año pasado 93 auditorías.

El diputado del PSOE Joan Ruiz preguntó al compareciente su opinión sobre el juego 'online' y èste alertó del "crecimiento abismal de este sector. Para que se hagan una idea, si las cosas nos van bien (a la ONCE) venderemos 2.100 millones de euros este año, 300 menos que en 2003. El juego 'online' facturará 13.000 millones este año, sin pagar impuestos y sin contratar a nadie", remachó.

Por este motivo, pidió que se regule este tipo de juego, pero no sólo en lo relativo a la fiscalidad, "que es necesario e importante, sino para prevenir las ludopatías que ya están padeciendo niños menores de 13 años".

De cara al futuro, Martínez Donoso también se mostró partidario de "invertir más en recursos para la I+D+i en robótica para que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida".

