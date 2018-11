Fundación once presenta la 'guía para un uso no sexista del lenguaje'

22/11/2018 - 13:25

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Fundación ONCE presentó este jueves en Madrid la 'Guía para un uso no sexista del lenguaje', incluyendo una mirada especial al empleo y la discapacidad, un documento elaborado con el apoyo del Fondo Social Europeo que pretende facilitar que el modo en el que nos referimos al mundo que nos rodea sea verdaderamente inclusivo.

El acto tuvo lugar en el marco de una jornada que contó con la presencia de Esther Pérez Quintana, subdirectora general de Programación y Evaluación del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, acompañada por Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta segunda de Políticas Sociales e Igualdad del Consejo General de la ONCE; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Amalia Diéguez Ramírez, patrona de la Fundación Cermi Mujeres.

En la presentación, Pérez Quintana felicitó a Fundación ONCE por la elaboración de esta guía que, según dijo, debe convertirse "en un documento de uso". Advirtió de que la igualdad real y efectiva no se ha conseguido y repasó algunos de los datos que lo confirman: "Se mantiene la brecha salarial" (más del 14%) y sigue habiendo un "menor acceso a puestos directivos" (2,2 varones por cada mujer), aún menor en los consejos de administración de las empresas del Ibex 35 y en las administraciones. En su opinión, una de las causas para esa menor presencia de mujeres es la maternidad y, unido a ella, la conciliación.

Por todo ello, destacó el valor de este documento. "Dad un buen uso a esta guía y al lenguaje como una herramienta de igualdad e inclusión", reclamó.

IGUALDAD REAL

En la misma línea, Martínez Donoso aseguró que esta guía "pone un granito de arena para que la igualdad sea real y efectiva".

Según dijo, en Fundación ONCE se tiene muy presente la dimensión de igualdad, una cuestión que "impacta en la eficacia y excelencia de nuestras actuaciones". "Es importante esta guía porque los pequeños detalles también influyen para lograr esa sociedad igualitaria y sin violencia de género", añadió.

Por su parte, Patricia Sanz se sumó a las felicitaciones por la elaboración de esta Guía y pidió "que se difunda, que se lea de principio a fin y que se utilice". "Es una herramienta realmente práctica que evidencia que el lenguaje que usamos habitualmente suele ser sexista. Está guía pone el acento en que el uso habitual del lenguaje no es el adecuado, es el reflejo de un pensamiento que no está trabajado en la línea de la igualdad. No es neutro y suele ser sexista", resaltó.

En su opinión, otra de las virtudes de esta publicación es que además vincula el lenguaje con el empleo y la discapacidad. Contiene ejemplos prácticos y recoge tres objetivos prioritarios: detectar y visualizar situaciones de uso inadecuado por sexista; poner sobre la mesa alternativas posibles y prácticas, y, "yendo un paso más", pone el lenguaje como palanca para conseguir una sociedad inclusiva. "Es una herramienta muy útil", finalizó.

"Esta guía es un logro más en esta lucha continua por la igualdad de las mujeres", añadió al respecto Amalia Diéguez para quien el lenguaje configura nuestra realidad y la transforma. "No es inocente", aseguró como patrona de la Fundación Cermi Mujeres, que también ha colaborado en su elaboración.

MESA REDONDA

La secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí, fue la encargada de presentar la guía en una mesa redonda moderada por Maria Tussy-Flores, jefa del Departamento de Programas Europeos de Fundación ONCE, en la que participaron Isabel Mastrodomenico, directora de la Agencia Comunicación y Género; Carla Bonino, responsable de la Unidad de RSC y Sostenibilidad de Fundación ONCE, y Alicia Gómez, editora de Igualdad en Televisión Española.

En su intervención, Palahí destacó el poder del lenguaje, que refleja la realidad y la construye. "Hablamos como pensamos y confirma la percepción que tenemos del mundo, de este modo puede perpetuar desigualdades o favorecer la eliminación de barreras y discriminaciones. Los términos, los usos, las maneras y las expresiones son importantes", advirtió a los presentes.

En el transcurso de la jornada, clausurada por Pilar Jurado, directora Artística y Ejecutiva de MadWomenFest, todos ellos coincidieron en subrayar que el uso no sexista del lenguaje precisa de renovados esfuerzos para seguir avanzando y "conseguir que el modo en el que nos referimos al mundo que nos rodea sea verdaderamente inclusivo y con ello promovamos la igualdad".

LA GUÍA

La guía actualiza y amplía la publicación 'Guía para la utilización de un lenguaje no sexista' que se editó en 2011, y revisa diversos usos habituales del lenguaje y propone alternativas no sexistas, con un enfoque práctico que incluye una atención especial al lenguaje en el ámbito del empleo, la formación y la inserción laboral.

En su parte final, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cermi Mujeres, la publicación concluye con reflexiones y sugerencias específicas sobre el lenguaje sexista y la discapacidad, abordando de modo particular a las mujeres con discapacidad.

Sus objetivos, concluyen sus impulsoras, son: visibilizar y detectar el uso sexista del lenguaje; ofrecer diferentes estrategias y soluciones prácticas para evitar el sexismo lingüístico; facilitar fórmulas concretas para sustituir el lenguaje sexista por uno más inclusivo; aportar una herramienta útil y práctica para resolver las dudas; contribuir al reconocimiento de la realidad; familiarizar a quienes lean la guía con las estrategias no sexistas que posee la lengua, evitando la ambigüedad de ciertos mensajes sin contradecir las normas gramaticales, y mejorar las relaciones a través del lenguaje para escribir y hablar con precisión y transformar el sexismo.

Todo ello, bajo la estructura de cinco grandes capítulos, centrados en: 1. El sexismo lingüístico; 2. Cómo detectar y evitar el sexismo lingüístico; 3. El lenguaje no sexista en la documentación y comunicación de la organización; 4. El lenguaje no sexista en el ámbito laboral; 5. Discapacidad y lenguaje sexista, para concluir con anexos de recomendaciones generales y ejercicios, así como con referencias bibliográficas.

Esta guía refleja el compromiso de Fundación ONCE con la igualdad de género en todas sus vertientes y sigue una línea de trabajo abierta con el apoyo del Fondo Social Europeo, tras la 'Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la programación del Fondo Social Europeo' publicada en 2017.

La publicación está disponible en papel y en formato pdf accesible y e-pub en la web 'www.fundaciononce.es'.

