Calvo: No caben resistencias ideológicas contra la violencia de género

Madrid, 22 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado hoy que la lucha contra la violencia de género "ha venido para quedarse", y ha hecho un llamamiento a los hombres para que sean "combatientes" ante esta injusticia en la que "no caben resistencias ideológicas".

Calvo se ha expresado así en el acto institucional de entrega de los reconocimientos a organizaciones y personas comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres, con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, en el Auditorio de la Biblioteca Nacional.

"La violencia contra las mujeres es la piedra angular de cómo se construye el patriarcado y las sociedades sexistas, machistas, absolutamente en contra del reconocimiento y de la respetabilidad de la inmensa mayoría de los seres humanos, más de la mitad, que somos las mujeres", ha dicho Calvo, también ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

"Por eso en esta lucha no solo estamos las mujeres -ha añadido-. No solo estamos construyendo más democracia, no solamente estamos peleando bajo la bandera de la igualdad y el feminismo. Frente a esta lucha estamos la inmensa mayoría de hombres y mujeres pacíficos".

Sobre un fondo morado, aparecían al principio del acto los nombres de las 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2018, una violencia que ha dejado a 972 mujeres asesinadas en España desde que hay estadísticas.

"Estas 44 mujeres no tenían que estar en ese panel del inicio. Estas 44 mujeres asesinadas solamente pretendían vivir sus vidas, sus libertades. Solamente pretendían eso. Y se encontraron enfrente a 44 asesinos que utilizaron el poder extremo contra ellas. Este es el rostro más atroz de la violencia", ha apuntado Calvo.

Una violencia "irracional" que para combatirla necesita la "convergencia de absolutamente todas las energías de los poderes del Estado, de las administraciones públicas, de los recursos y los instrumentos de los que dispone un país importante y desarrollado" como España, ha añadido la ministra socialista.

"No caben resistencias ideológicas, diferencias en el combate político. No cabe otra cosa. Cuando se es demócrata, se está frente a esto, y después se puede tener la ideología que cada uno considere oportuna. Este Gobierno se siente concernido a todas las horas y todos los días y con todas sus políticas. Avanzaremos todo lo que podamos", ha sentenciado Calvo.

La vicepresidenta del Gobierno ha remarcado que la "mala noticia" es que la violencia machista "sigue existiendo, siglo tras siglo", aunque la "buena noticia" es que "ha entrado en la agenda" y que se trata de la "única lucha por mejorar la democracia".

"La lucha incansable de tantas mujeres a lo largo de la historia apuntando contra nuestra discriminación y contra el ansia de sentirnos libres a través de la igualdad va dando sus frutos en el siglo XXI", ha reconocido.

Y ha advertido: "Este no puede ser el reclamo del 25 de noviembre ni del 8 de marzo. Esta lucha ha venido para quedarse. Y el sentido profundo de la democracia en el siglo XXI tendrá que ver con todo lo concerniente a la calidad de nuestros derechos".

Calvo también ha hecho un llamamiento a los hombres a involucrarse en esta lucha, y a que sean "muy visibles" y "absolutamente combatientes".

"Bienvenidos todos los varones que pelean por la igualdad. Bienvenidos todos los hombres que saben que sus relaciones con nosotras tienen que ser de respeto, de libertad, de afecto. En cualquier caso, de ciudadanía. Bienvenidos todos porque cada día son más. Háganle frente ustedes también a ello", ha apelado la vicepresidenta.

La cantante Rozalén, la periodista Montserrat Domínguez y la investigadora del equipo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Cristina Fuentes, han sido galardonadas durante este acto por su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres.

También han recibido estos premios Consejos Generales de Abogacía, Psicología y Trabajo Social, por su atención y apoyo a las víctimas, y Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, dirigidas a menores víctimas de violencia machista.

"Sois admirables, sois necesarios, sois casi para recetar con urgencia. Hace tanta falta que la sociedad en su conjunto reaccione y entienda, porque no hay otra manera de atajar una situación tan trágica como esta, que merecéis no solamente el reconocimiento, sino, insisto, la gratitud enorme", les ha dicho la vicepresidenta del Gobierno.