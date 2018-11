Madrid, segunda región con menor índice de víctimas mortales por incendio en el hogar

Madrid, con un índice de 1,2 víctimas mortales en viviendas por millón de habitantes en 2017 y un total de ocho víctimas mortales por fuego en el hogar, es la segunda comunidad con menor índice de víctimas mortales por incendio en el hogar, después de Asturias. En el extremo opuesto está Navarra, con 6,1 víctimas por millón de habitantes, aunque, en términos absolutos fue Andalucía la comunidad autónoma con más víctimas, alcanzando los 34 fallecidos.

Así lo confirmó este jueves Fundación Mapfre en un acto en el que hizo hincapié en el mayor número de incendios y el incremento de víctimas en las viviendas que se produjeron el pasado ejercicio, que se cerró con una media diaria de 63 fuegos en el hogar, un 2,7% más que en 2016, y un total de 144 fallecidos, un 8,3 más, lo que representa un total de 11 víctimas más que el año anterior.

Según los datos del estudio 'Víctimas de incendios en España 2017', realizado por Fundación Mapfre junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), de los más de 23.000 incendios ocurridos en viviendas, las personas mayores sufrieron el 50% de los fallecimientos y entre las causas de muerte destaca la intoxicación, que afectó a casi cinco de cada 10, y las quemaduras, que quitaron la vida al 40%, al no poder escapar de las llamas.

Los incendios que tuvieron víctimas mortales fueron ocasionados principalmente por causas eléctricas en un 18% de los casos y, por primera vez, superan a los provocados por aparatos productores de calor, como radiadores o braseros, que representaron el 15%.

El informe, que recoge de forma actualizada y precisa información sobre este tipo de sucesos en España, destaca que en 2017 se repite el mismo patrón que todos los años, ya que el 64% de víctimas mortales se registraron durante los seis meses fríos del año.

El salón sigue siendo la estancia de la vivienda en la que se originó el mayor número de incendios (21.5%), seguida por el dormitorio (18.1%) y la cocina (7,6%), un dato, que a juicio de los expertos en prevención, es "esencial" para saber dónde se deben colocar los detectores de incendios. Este aparato permite alertar de que se está produciendo un incendio y Fundación Mapfre distribuirá este invierno cerca de 4.000 detectores en hogares de toda España, gracias a la colaboración de los servicios de bomberos de España y de la empresa EI Electronics, que ha realizado la donación.

Ambas organizaciones estimaron que cerca de 1.000 personas ingresan anualmente en las siete unidades de referencia en atención para quemados que existen en hospitales españoles, una cifra que representa en torno a entre el 15 y el 20% del total de afectados por esta causa. La estancia media de estas personas en dichas unidades de grandes quemados es de 14 días y el perfil más habitual es hombre (en un 60% de los casos) de entre 30 y 64 años.

Para prevenir un incendio, Fundación Mapfre recomienda no fumar en la vivienda, no sobrecargar los enchufes con ladrones, desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, no realizar manipulaciones caseras en las instalaciones eléctricas y no dejar cerillas y mecheros al alcance de los niños.

