Save the children alerta de detenciones de menores en la caravana hondureña a su paso por méxico

23/11/2018 - 11:27

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Save the Children denunció este viernes que varios niños y niñas de la caravana de hondureños fueron detenidos a su paso por México y trasladados a "perreras de migración" -centros de detención de extranjeros- el pasado 15 de noviembre, cuando viajaban en varios autobuses junto a mujeres y hombres adultos, que también fueron detenidos.

Fue personal del Instituto Nacional de Migración y de Policía Federal mexicana quienes detuvieron en la carretera de Hermosillo a Nogales a dos autobuses en los que viajaban los migrantes, tal y como informó la ONG.

Según la Comisión de Gestión y Diálogo del Éxodo Centroamericano, "a las personas del primer autobús, incluidas mujeres y niños, las bajaron y las subieron a perreras de migración", pero las que viajaban en el segundo autobús se resistieron, aunque finalmente fueron trasladadas.

A pocos días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, Save the Children insta a crear un plan de acción efectivo que responda al interés superior del niño, la no detención y la no separación de las familias.

Para la directora de Incidencia Política de Save the Children en México, Nancy Ramírez, "la detención de niñas, niños y adolescentes repercute en su estado emocional, ya que son frecuentes los sentimientos de culpa, miedo, presión y estrés, en especial, cuando son separados de sus familias y trasladados a espacios que no son amigables ni seguros".

Alrededor de un 15% de quienes integran las caravanas migrantes son niñas, niños y adolescentes y las causas por las que se ven en la obligación de huir tienen en su mayoría una relación directa con la violencia.

