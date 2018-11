El nuevo secretario general del episcopado pide "racionalidad" en las normativas de cambio de sexo

23/11/2018 - 11:40

El recién elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, pidió este viernes "racionalidad" en la normativas autonómicas que defienden postulados de la denominada ideología de género y en cuestiones como el cambio de sexo.

Así se pronunció en la rueda de prensa en la que resumió los asuntos tratados por los obispos españoles en la 112ª Asamblea Plenaria que les ha congregado esta semana en Madrid.

"Se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento" para conjugar "lo que el cuerpo dice" y "la orientación expresa", expuso.

Al cambiarse de sexo, explicó, se permite acudir a un registro y decir: "Yo no me llamo Antonio y a partir de ahora me llamo Mari Pili o Antonia". "La categoría es el sentimiento. Sólo el sexo sentido, no el sexto sentido –bromeó-, puede ser suficiente para algo tan serio como es el cambio de sexo", agregó, reconociendo que ha de ser atendido el sufrimiento "de muchas personas".

"Pero también reconociendo lo que muchos psiquiatras dicen, que muchas situaciones que se producen a los 4, a los 5 o a los 6 años pueden luego, con la evolución de la propia persona, situarse", añadió.

"Son asuntos lo suficientemente serios como para que tratemos de conjugar respeto a la situación de las personas y al mismo tiempo racionalidad", subrayó.

Argüello también relacionó esa elevación del sentimiento a categoría jurídica con la situación política española y la configuración del Estado. "Cuando hablamos de diálogo hacemos referencia a que haya razón, no sólo sentimiento", reclamó.

El secretario general de los obispos también defendió que la Iglesia elija varones "dispuestos a ser célibes" para el sacerdocio y el episcopado. "La iglesia tiene el derecho a poder seleccionar sus candidatos y a elegir su perfil", indicó. "Y dentro de varones célibes pedimos que se reconozcan enteramente varones", por lo tanto, agregó "heterosexuales".

Y reclamó que la "antropología" católica se respete en el ámbito educativo. "Si hemos de aceptar unas comprensiones antropológicas plurales, parece también claro el derecho de las propias familias" en "qué tipo de persona quieren formar", declaró.

23-NOV-18

