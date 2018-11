Expertas apelan a la "responsabilidad social" para denunciar los maltratos

Madrid, 23 nov (EFE).- Expertas en la violencia machista desde el mundo judicial y policial han coincidido hoy en la necesidad de no olvidar la "responsabilidad social" que tiene el entorno de las víctimas para denunciar y dar la voz de alarma ante cualquier tipo de maltrato o agresión que estén sufriendo.

En el "I Foro Efeminista. Violencia de Género: Del silencio a la concienciación social (2003/18)", con el que la Agencia Efe inaugura su web Efeminista, representantes de las fuerzas de seguridad, de la Fiscalía, juristas y periodistas especializadas en igualdad han incidido en la importancia de informar ante casos de maltratos para poder tomar medidas.

La comandante de la Guardia Civil Alicia Vicente, miembro de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid, ha lamentado las informaciones sobre víctimas que nos les llegaron "jamás" cuando se podría haber actuado de oficio y haber evitado agresiones o muertes.

Ha recalcado que cuando hacen informes de violencia machista, en la gran mayoría de los casos el entorno social de la víctima era conocedor del hecho, bien la familia, el vecindario o el entorno laboral.

Aunque "no hay una varita mágica o una bola de cristal para evitar en el peor de los casos muertes", esta experta ha recalcado que hay que poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad los casos de maltrato para dar protección a las víctimas.

Ha recordado que, según un informe, un 71 % de las mujeres víctimas no denuncian porque se encuentran en precariedad o desempleo, un 80 % no lo hace por miedo a represalias hacia sus hijos y un 40 % no denuncia por vergüenza.

Ante estos datos, ha recordado: "son menos las mujeres que denunciando acaban asesinadas que las que no", por lo que "las medidas de alguna manera funcionan".

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas (Themis), María Ángeles Jaime de Pablo, que ha recordado emocionada el caso de Ana Orantes, quien expuso en TV los maltratos de su exmarido, por el que fue poco después asesinada, ha dicho que "la sociedad tiene que hablar" igual que el entorno y las instituciones como los servicios sociales que a veces tienen conocimiento de los casos.

Y ha argumentado que las víctimas tienen que dar el paso de denunciar "una vez fortalecidas" psicológica y jurídicamente debido a su situación de miedo y vergüenza.

"Queremos mujeres vivas", ha subrayado esta letrada, que ha propuesto que se persigan los delitos de odio para que el maltratador no se sienta legitimado a actuar, ya que su actuación no se diferencia de la del terrorista islámico.

La portavoz de Themis ha abogado al igual que la fiscal jefe de Sala de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera por la necesidad de implementar mejor las unidades de evaluación forense y funcionen como un equipo multidisciplinar.

Según la fiscal, estas unidades solo tienen en cuenta la información de la víctima pero no se valora suficientemente al agresor y su peligrosidad cuando debería ser parte del informe pericial sobre el riesgo hacia la mujer.

Se debe hacer más hincapié sobre esa peligrosidad del agresor que parece "pacífico" para el resto de la sociedad.

Por su lado, las periodistas y editoras en Igualdad Alicia Gómez (TVE) y Paloma Zamorano (RNE) han incidido en la obligación, especialmente los medios públicos, de cuidar al máximo el lenguaje y los contenidos sobre este tema.

No informar solo de violencia machista cuando hay un asesinato, huir de "cosificar" a la mujer con determinadas imágenes sobre su físico o distinguir muy bien entre víctima y maltratador son algunos de los consejos que han dado.