Jueza reconoce que se archivan casos de maltrato sabiendo que la víctima sufre

Madrid, 23 nov (EFE).- La jueza titular del juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid), Esperanza Fernández, ha reconocido hoy que "a veces" los jueces tiene que archivar casos de violencia de género sabiendo que "la mujer está sufriendo", lo que ha achacado a las leyes procesales.

Fernández se ha pronunciado de esta manera en una mesa redonda con motivo de la celebración del I Foro Efeminista. Violencia de Género: del silencio a la concienciación social (2003-2018), organizado por la Agencia Efe, que ha inaugurado la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.

"Hay veces que sobreseo, se lo explico a la mujer y le digo: lo siento, la he creído, pero las reglas procesales son las reglas procesales", ha señalado la jueza, quien, no obstante, ha animado a las víctimas a denunciar cuantas veces sean necesarias.

Fernández se ha dirigido a ellas para decirles que el proceso judicial es "un camino muy difícil y duro", en el cual "pueden no darle la razón" pero hay que intentarlo porque la Justicia está con ellas.

A pesar de reconocer estas dificultades, Fernández ha matizado que en España "la maquinaria" que se pone en marcha cuando una víctima de violencia machista decide denunciar a su agresor "suele funcionar a la primera" y, por tanto, las mujeres están protegidas.

En este sentido, la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha admitido que la violencia machista es un delito que tiene una "dificultad probatoria muy alta" si bien ha lamentado que "se mande a casa a una persona que duerme con su asesino".

Soleto, que ha felicitado a la Agencia Efe por poner en marcha la web Efeminista, ha aplaudido que el Estado esté haciendo bien su trabajo en esta materia pero ha considerado que es "incomprensible" que de repente deje de funcionar y en esos casos no tenga medios para proteger a las víctimas ni para reparar el daño sufrido.

Por su parte, la fiscal ante el Tribunal Constitucional Teresa Permato ha apostado por la formación para cambiar la mentalidad en la Administración de Justicia y ha pedido incluir la perspectiva de género en todos los procedimiento civiles y penales desde el primer momento.

Asimismo, ha reclamado mayor implicación de la sociedad y en concreto del personal sanitario cuando conoce la situación de violencia que padecen las víctimas.

Sobre este asunto ha indicado que el 50,4 % de las maltratadas ha contado su situación a un profesional sanitario, pero solo el 13 % de las denuncias procede de este sector.

La presidenta de Women's Link, Viviana Waisman, también ha participado en el evento para hacer hincapié en las distintas formas de violencia que sufren las mujeres como la estructural, porque la discriminación "forma parte de la estructura de la sociedad" y la institucional.

En este sentido, ha señalado que las instituciones no protegen a las víctimas a pesar de que es su responsabilidad y ha puesto el ejemplo de jueces que no condenan a los agresores porque la víctima "no chilló, no gritó y no se resistió".