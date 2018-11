El secretario general de los obispos: "yo puedo ni quiero decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones"

23/11/2018

El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, rectificó su frase "poco afortunada" sobre que los candidatos a seminaristas deben ser "enteramente varones".

"Quiero pedir disculpas por si la expresión que he utilizado, en el contexto de la pregunta que se me hizo, que hay que tenerla en cuenta, ha podido molestar a algunas personas. Yo, por supuesto, no puedo ni quiero decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones", explicó en un audio remitido por la Conferencia Episcopal tras la polémica suscitada por la intervención de Argüello en la rueda de prensa posterior a la 112ª Asamblea Plenaria de la CEE.

"Lo que yo he querido expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio, en el sentido de que la Iglesia católica, que por eso se me preguntaba a la hora de los candidatos al ministerio, pide que los candidatos sean varones, de sexo varón, de género varón y, al mismo tiempo, que su orientación sexual, no sea la atracción por el mismo sexo", agregó.

El también obispo auxiliar de Valladolid, matizó que la Iglesia pide esa triple condición, agregó, insistiendo: "Lamento esa expresión, no es lo que he querido decir".

