La patronal tecnológica digitales lanza una campaña contra la violencia de género

23/11/2018 - 16:24

MADRID, 23

La patronal tecnológica DigitalES ha lanzado una campaña contra la violencia de género, centrada en el cibercontrol, dentro de su iniciativa '12 meses 12 causas digitales'.

DigitalES explica en un comunicado que pone en marcha esta campaña porque el cibercontrol se caracteriza por el control de la pareja a través de la tecnología. El cibercontrol se caracteriza por el control por parte de uno de los miembros de la pareja a través de la tecnología. Una de las consecuencias más graves es el maltrato. Y el control a través de las redes sociales está al inicio de la violencia física, subraya la patronal.

Según el informe 'Voces tras los datos', la violencia de género empieza con el control de la ubicación, las amistades o el móvil y puede derivar en violencia física severa si no se detiene a tiempo. Por ello, DigitalES ve importante frenar este control desde el inicio, con medidas como no autorizar la lectura de tus mensajes o conversaciones, no compartir fotos comprometidos y no compartir la contraseña con nadie. Solo así se frena el cibercontrol.

En esta línea, Telefónica ha lanzado la campaña '#ControlarNoEsAmar', para alertar de los riesgos del cibercontrol , sumándose así al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. En su web 'Dialogando.es' se recogen consejos para romper este control.

Entre las iniciativas promovidas por las teleoperadoras en España destaca Libres, una aplicación desarrollada por Telefónica para teléfonos móviles (sistemas operativos IOS y Android) que permite informarse acerca de los pasos a seguir ante una situación de violencia de género, conocer los recursos telefónicos y presenciales que están a su alcance, conocer las medidas de autoprotección que puede y debe tomar para salvaguardar su seguridad y la de sus hijos.

Atenpro es el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género del Ministerio de Igualdad, promovido por la Fundación Vodafone y Cruz Roja. Permite estar conectada con la Centrales de Control de Alarmas, cobertura en cualquier ubicación con acceso móvil, localización por GPS, etc. Atiende actualmente a más de 13.000 mujeres.

El telefóno 016 es la línea de atención a las víctimas de malos tratos que, gracias al acuerdo entre Gobierno y operadores de telecomunicaciones, no deja rastro en la factura de teléfono. Además, desde este año se puede también eliminar este número del registro de llamadas de terminales Android de nueva adquisición. Los fabricantes que han implementado esta nueva funcionalidad son BQ, Huawei, LG, Samsung y ZTE.

Otro proyecto de las 'telecos' es My112, app desarrollada por Telefónica permite al 112 en Cataluña identificar si la llamada la hace una víctima de violencia machista, geolocalizar a la mujer para una activación inmediata de los Mossos d'Esquadra y de los servicios de emergencia, y enviar mensajes de aviso a hasta seis amigos y familiares.

23-NOV-18

