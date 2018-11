La rae aprobará el jueves el informe sobre lenguaje no sexista en la constitución encargado por calvo

26/11/2018 - 13:32

La comisión de la Real Academia Española (RAE) que aborda el informe sobre lenguaje no sexista en la Constitución Española y que fue encargado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aprobará el documento este mismo jueves, según anunció el director de la institución lingüística, Darío Villanueva.

La vicepresidenta demandó este estudio sobre el lenguaje inclusivo para analizar los términos de la Carta Magna en torno al género, entre otras cuestiones. La comisión, encabezada por el académico Ignacio Bosque, concluirá esta semana sus trabajos y los trasladará al Ejecutivo, explicó Villanueva en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

El director de la RAE ya aventuró que "no habrá sorpresas", así como que las consideraciones de los académicos irán en la línea que lleva la institución en torno al género: "el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino" y "no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres".

En una entrevista con Servimedia celebrada en octubre, el director de la Academia afirmó que "no creo que hoy nadie en España sostenga que la reforma de la Constitución es uno de los asuntos urgentes de la agenda política".

El contenido del informe se hará público próximamente, una vez se haya trasladado al Gobierno, según Villanueva.

