Discapacidad. caixaforum acoge la 6ª edición de inclús, festival internacional de cine y discapacidad de barcelona

26/11/2018 - 13:40

CaixaForum Barcelona será un año más el lugar donde se desarrolle el Festival Inclús, que inaugura su sexta edición con la proyección de la película 'Campeones' de Javier Fesser, representante española en los Oscar. Se celebrará del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

Tras la proyección, varios de los actores de la película, así como parte del equipo técnico, contarán cómo han vivido esta experiencia y cómo creen que una película puede romper barreras y estereotipos sociales sobre la discapacidad. Con este punto de partida, se dará paso a casi una semana de proyecciones, talleres, conferencias y actividades que apuestan por dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad. Inclús aborda de forma respetuosa y sin tabús temas que, pese a ser una realidad del día a día, permanecen en los márgenes del arte y la sociedad. La selección oficial de documentales y ficción que se proyectarán en el auditorio de CaixaForum incluye 15 obras –seleccionadas entre más de 340– llegadas desde diversos lugares del mundo como Canadá, Polonia, Brasil, Bélgica, EEUU o España, entre otros.

Por otro lado, la mitad de las producciones de España no han sido aún estrenadas en las salas y, además, se proyectará alguna première europea. También habrá presencia de los directores y de los ganadores de las diferentes categorías, que se conocerán en la gala de clausura del día 2 de diciembre, previo paso por el jurado.

Las ficciones son Altas Expectativas, Don't worry he won't get far on foot, La vida de Anna, Clac, Downside Up, Ferides, Flesh of my flesh, la oscarizadaThe Silent Child, y Robarte una noche; y los documentales, A sky without stars, Beyond the Spectrum, Cisco 2020, By Stanley for Stanley, The child who wanted to walk at all costs y The Fight.

Al lado de las piezas audiovisuales orbitarán actividades como talleres infantiles, 'workshops' profesionales, conferencias y experiencias sensoriales. Además, las líneas Inclús Pocket, Inclús Kids e Inclús Teens de la programación van destinadas al público infantil, donde tanto la sesión de cortos como los talleres están enfocados y adaptados a los más pequeños.

El programa también incluye la colaboración de otros festivales con proyecciones audiodescritas o subtituladas en la sección 'Sentimos el cine'. La muestra de innovación tecnológica I+D+d, o el curso de lengua de signos son otras de las actividades ofrecidas. La novedad de esta edición es la incorporación del teatro, con el espectáculo musical familiar 'Los músicos de Bremen', representado por una compañía teatral con actores con discapacidad.

Las películas han sido subtituladas para personas con problemas de audición, audiodescritas para discapacidad visual y cuentan con la presencia de intérpretes de lengua de signos. El año pasado el certamen contó con cerca de 2.500 espectadores, impulsado por Associació Inclús y Aula d'Estudis Socials, y que organiza la productora Fish Muvi, con la ayuda de las administraciones públicas y la Fundación Grupo Sifu y la Fundación SGAE entre otros.

