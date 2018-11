Borrell cree que no habrá una "solución paneuropea" para los 12 inmigrantes rescatados en el mar por un pesquero español

26/11/2018 - 16:05

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, mostró este lunes su convencimiento de que no se encontrará una "solución paneuropea" para los 12 inmigrantes que fueron rescatados a la deriva a 80 millas de la costa de Libia por el pesquero español 'Nuestra Madre Loreto'.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en una rueda de prensa con su homólogo alemán, Heiko Maas, en la que explicó que el 'Nuestra Madre Loreto' no se trata de un "barco a la deriva, no dramaticemos", sino que es "un pesquero que ha recogido en el mar" a un grupo de inmigrantes que "están perfectamente bien y cuidados".

Adelantó que el pesquero seguirá faenando "a la espera de que se le diga por los países vecinos dónde ir", lo que le sirvió para comentar que "estamos en lo de siempre", en alusión a la ausencia de una política migratoria común en el seno de la UE.

Reiteró que el barco y las personas rescatadas "están bien", dejando claro que "no hay urgencias" ni en la mecánica de la embarcación ni en la salud de los inmigrantes. "El barco está haciendo su trabajo y hará lo que le digan las autoridades competentes", aseveró.

Declaró que el'Nuestra Madre Loreto' se encuentra en aguas territoriales libias y comentó que tanto Italia como Malta ya han declarado que no permitirán que los 12 inmigrantes desembarquen en cualquiera de sus puertos.

Por ello, auguró que la "solución no será paneuropea" para acabar con esta entente.

Por otro lado, Borrell trasladó a su contraparte alemana su agradecimiento por la actitud que mantuvo la canciller alemana, Angela Merkel, en 2015 cuando decidió la "apertura de las fronteras" de su país a raíz de la crisis de refugiados. "Salvo el honor de Europa", dijo Borrell, sin menoscabo, dijo el ministro, del perjuicio electoral que esa decisión le pudo reportar posteriormente. Abundó en el hecho de que ese "gesto" contribuyó a salvar aquellos valores que "tanto predicamos" en la UE.

Por su parte, Maas expuso que España es el país que "más cerca está de África" de entre todos aquellos que forman parte de la UE e hizo suyas las palabras de Merkel acerca de que "no dejaremos sola a España" en la cuestión migratoria.

Reconoció que Alemania está comprometida a que la UE no repita el "error" que cometió en su momento con Italia "y que no puede repetir", al tiempo que evocó la importancia de que se alcance una "solución europea" a la cuestión migratoria. Por último, confesó que en la UE "no se han resuelto" las cuestiones migratorias.

