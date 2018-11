Facua denuncia al festival sensation 2018 por "dificultar" la devolución de dinero a los asistentes

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del festival Sensation 2018 ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tuvo lugar el evento, por no devolver a los asistentes la totalidad del dinero no gastado, tras obligar al público que acudió a pagar los servicios y consumiciones dentro del recinto mediante un sistema de prepago.

Según informó este lunes la organización a través de su web, la empresa instauró las "pulseras cashless" como único medio de pago dentro del recinto en el que se desarrolló el festival, que se celebró el pasado 3 de noviembre en Ifema.

En su página web, la promotora "dejaba claro que no admitía la posibilidad de utilizar ningún otro sistema que no fuera el de las pulseras", criticó Facua, al tiempo que subrayó cómo la promotora también anunció que al término del evento devolvería las cantidades no gastadas, pero "con unas condiciones que vulneran la legislación de protección a los consumidores", según la organización de consumidores.

Tras lamentar que la promotora del festival haya decidido no atender reclamaciones de devolución de cantidades inferiores a dos euros y cobrar a cada usuario al que le devuelva dinero esa misma cantidad como una comisión en concepto de transferencia bancaria, Facua denunció que la empresa "pretende hacer recaer en los asistentes unos gastos de gestión que no les corresponderían".

Por otra parte, también denunció a la promotora del Sensation 2018 por no permitir a los asistentes entrar en el recinto con comida y bebida adquirida en el exterior, prohibición que Facua estimó "abusiva, dado que la actividad principal del Sensation 2018 es la celebración de conciertos y no la hostelería".

