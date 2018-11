Carmena: "Mientras se esté gobernando no se debe hacer campaña electoral"

Madrid, 27 nov (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy que no se debe hacer campaña mientras se está gobernando y ha evitado responder así a las críticas hechas por el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, por su anuncio de que no se quedará en la oposición de no revalidar la Alcaldía.

"Mientras se está gobernando no se debe hacer campaña electoral", ha afirmado este martes Carmena en el pleno municipal, defendiendo que "no deben juntarse esos dos papeles", el de candidata y el de gestora.

A Carmena no le parece "acertado" que los debates del pleno versen sobre materias que no tienen que ver con la gestión municipal y ha criticado al PP por pedirle comparecencias para hacer comentarios de las entrevistas que da la exjueza.

Carmena ha defendido alguno de los hitos de su gestión municipal reciente como el Foro Mundial contra las Violencias Urbanas, el foro de soledad no deseada o la firma del nuevo convenio de la Policía Municipal, donde ha asegurado que no hay disensos pese que dos organizaciones sindicales -CPPM, sindicato mayoritario y CSIT- rechazaron el texto.

Por su parte el portavoz de los 'populares' ha acusado a Carmena de "altivez" al asegurar que no se quedará en la oposición y le ha pedido que rectifique esta postura; "Si tiene un proyecto para Madrid lo tendrá para estar en la oposición", ha sostenido Martínez-Almeida quien ha cargado contra el PSOE-M por sus divergencias en movilidad.

Ante las críticas de la regidora al teatro de la política, el portavoz del PP ha asegurado que "nadie ha mentido tanto y en menos tiempo a los madrileños" como a su juicio lo ha hecho Carmena y ha asegurado que su grupo disfrutan viendo a la alcaldesa "chapotear en el fango de sus contradicciones" porque están "hartos" de "lecciones".

Almeida ha criticado también la referencia al convenio de la Policía Municipal, que la regidora atribuya la suciedad a la falta de civismo o que Carmena no comparezca en la comisión que investiga la asunción de Bicimad.

"Presentar un vídeo de su plataforma es hacer campaña", ha dicho por su parte la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien ha dicho que Carmena "empieza a tener un problema de distanciamiento con la realidad" y ha hecho referencia al respecto a la falta de consenso en el convenio policial.

Por parte de los socialistas, su portavoz, Purificación Causapié, ha interrogado a la alcaldesa sobre el diálogo con el presidente madrileño Ángel Garrido a cuenta de Madrid Central, recurrido en los tribunales por el Ejecutivo autonómico.

"Señor Almeida yo también tengo una pregunta que hacerle, si el jefe de la oposición en este Ayuntamiento es usted o es el señor Garrido, parece que usted no es capaz y el Garrido desde el Gobierno está usando la Comunidad para hacer oposición en este Ayuntamiento", ha defendido Causapié, partidaria de desactivar la "alarma" en torno a Madrid Central con información real.