Carmena: "Mi afán es que nadie en Madrid se quede en la calle"

Madrid, 27 nov (EFE).- Manuela Carmena ha asegurado hoy que, aunque no sea su "obligación", tiene el "afán" de que pese a la afluencia de refugiados y solicitantes de asilo "nadie en Madrid se quede en la calle", y ha prometido que "mientras sea alcaldesa" hará "lo posible" por cumplir este objetivo.

Así ha respondido después de que la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, la acusara en el Pleno municipal de haber dejado "en las calles" a 69 personas, entre ellas "familias con niños", lo que denota el "problema de distanciamiento con la realidad" que, a juicio de la edil, adolece la alcaldesa.

Carmena ha replicado que el Ayuntamiento está "constantemente improvisando" para tratar de responder a la demanda, porque "no paran" de llegar solicitantes de asilo y menores no acompañados.

Y ha recordado, además, que ante el incremento de llegadas el Ayuntamiento habilitó "rápidamente" un "lugar excelente" para la acogida, el Palacio Valdés de Tres Cantos, cuya utilización ha sido denegada al Consistorio "por auténtico capricho".

"(El Ayuntamiento) tendría que haberlo utilizado desde julio, y no lo podemos utilizar por un capricho. Nadie puede mantener que, en la situación de emergencia, un sitio que tiene las condiciones no se utilice alegando cuestiones de uso ordinario, que no tienen nada que ver con el extraordinario", ha dicho.

Esta es la razón, según Carmena, de que su Ejecutivo municipal haya tenido que "improvisar en menos de una semana" un centro de acogida en el área colindante a la calle Francos Rodríguez, con capacidad para "más de 100 personas".

La alcaldesa ha apuntado que, en el caso de los demandantes de asilo, no hay un "efecto llamada" exacerbado en estos momentos, sino que Madrid recibe un "constante" flujo de refugiados, sobre todo de Venezuela, donde viven personas "en situaciones críticas".

Carmena ha recalcado, además, que la potestad de conceder derecho de asilo corresponde al Ministerio del Interior y que, "en última instancia", la autoridad competente en este ámbito es la Comunidad de Madrid.