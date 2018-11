Andalucía. la cabalgata de reyes de sevilla tendrá su primer rey baltasar ciego

27/11/2018 - 17:53

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla de 2019 será la más inclusiva, accesible e integradora de las 101 que se han celebrado hasta ahora, gracias al convenio firmado este martes entre el Ateneo y la ONCE.

Como novedad este año, habrá una persona ciega encarnando la figura del rey Baltasar por primera vez en la historia. Además, ambas organizaciones trabajarán para facilitar la participación activa de personas con discapacidad en el cortejo y los medios que van a garantizar esa accesibilidad.

El acuerdo lo firmaron el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, y el futuro rey Baltasar, Cristóbal Martínez, en representación de la ONCE, que contará con carroza propia en el desfile. Llevará por lema central 'La ilusión suma'.

Entre la carroza del rey Baltasar, la de los pajes y la del Grupo Social ONCE, la ONCE movilizará a 70 personas directamente en la cabalgata, con 20 adultos y otros 20 niños con discapacidad. De estas 40 personas, 31 son afiliadas a la ONCE (ciegas o con discapacidad visual grave); tres son personas sordociegas, y el resto son personas con discapacidad física o con síndrome de Down.

Más allá de la presencia de personas con discapacidad en las tres carrozas, la ONCE va a formar al personal que integra el dispositivo del cortejo real en el trato a personas con discapacidad para atender las necesidades que puedan surgir durante el recorrido, y editará en braille el pregón del cantante José Manuel Soto.

La sede de la Delegación Territorial de la ONCE abrirá el día de la Cabalgata sus puertas a los trabajadores del Grupo Social ONCE y afiliados a la Organización que quieran disfrutar del paso del cortejo desde sus balcones, que lucirán una iluminación especial para esa tarde-noche. Una lluvia de confeti procedente de los cupones de la ONCE no vendidos o devueltos recibirá al rey Baltasar, que representará Cristóbal Martínez.

La ONCE también dedicará el sorteo del 6 de enero a la Cabalgata del Ateneo, llevando así a cinco millones y medio de cupones la imagen de una de las fiestas mayores de la ciudad, que forma parte ya del patrimonio cultural y social de la capital de Andalucía.

Acompañado por algunas de las personas que participarán en el cortejo, Cristóbal Martínez se declaró "emocionado por el peso de la responsabilidad" que representa la corona del rey Baltasar, y se mostró "encantado por el ejemplo que el Ateneo de Sevilla da a la sociedad en su apuesta por visualizar la discapacidad en un contexto de normalización absoluta".

A su vez, ,el presidente del Ateneo mostró su enorme satisfacción por una Cabalgata que apuesta por la integración, y agradeció la ayuda que las entidades prestan al Ateneo de Sevilla y a la labor social y cultural que desempeñan la institución y su Cabalgata de Reyes Magos con la ciudad y con la sociedad.

