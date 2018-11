Discapacidad. la reina sofía anima a la once a seguir con su trabajo en favor de "una sociedad más justa, solidaria y tolerante"

27/11/2018 - 21:05

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La reina Sofía felicitó este martes a la ONCE por su 80 aniversario y animó a la organización a continuar con su trabajo "para conseguir una sociedad más justa, solidaria y tolerante".

Hizo estas manifestaciones en el acto de entrega de los Premios Solidarios ONCE Comunidad de Madrid 2018, que en esta ocasión recibió ella en la categoría de 'Persona Física', galardón con el que la ONCE quiso reconocer sus 80 años "siempre al lado de las personas más desfavorecidas y las temáticas sociales".

En su discurso declaró que desde que llegó a España hace 56 años "siempre" ha admirado" a esta organización, que en 2018 cumple 80 años. "Los mismos que yo", dijo.

La reina Sofía recibió el premio de manos del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien agradeció su presencia y también la del resto de premiados: la periodista de TVE María Escario, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Cáritas Madrid y Mapfre.

En su intervención, Carballeda destacó la importancia de la formación y el esfuerzo que la ONCE realiza en este sentido. Recalcó que, de hecho, el fracaso escolar entre los niños ciegos asciende al 8%, muy por debajo del 18% de media en España.

También se refirió al reciente cambio de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para permitir el voto a las personas con discapacidad que habían sido incapacitadas juducialmente, todo un hito en las reivindicaciones del sector.

En esta línea, "también hemos pedido un cambio en la Constitución, que ahora mismo nos califica de 'disminuidos'". "Eso no nos gusta", subrayó, pues "querríamos que se nos calaificara como personas con discapacidad".

GANADORES

Los Premios Solidarios ONCE se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía de la economía social y los objetivos del Tercer Sector.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María luisa Carcedo, entregó el premio a La Unidad Militar de Emergencias (UME) en la categoría de 'Administraciones Públicas', "por su entrega y solidaridad en casos de catástrofe" y su preparación para resolver contingencias de todo tipo, como el rescate de personas con movilidad reducida.

Mapfre fue la ganadora en la modalidad de 'Empresa', en reconocimiento a su colaboración en la inclusión laboral de personas con discapacidad y su compromiso por sensibilizar a sus empleados hacia programas de voluntariado social. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, se encargó de entregar el premio.

El galardón al mejor 'Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación' recayó en la periodista de TVE María Escario, por toda una vida dedicada a la inclusión social en el deporte, con especial hincapié en la actividad de la mujer y en los deportistas con discapacidad. Recibió el premio de manos del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.

Finalmente, en la categoría de 'Institución, Organización, Entidad, ONG', el Solidarios Comunidad de Madrid 2018 fue a parar a Manos Unidas Delegación Madrid, al "representar a una entidad que lucha contra el hambre, la ignorancia y la miseria, demandando un mayor compromiso social para no abandonar a las personas más vulnerables". El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Miguel López Ruiz, entregó el galardón.

TODA UNA VIDA

La entrega de premios tuvo lugar en el Museo Reina sofía de Madrid, en una gala conducida por la presentadora del Telecupón , Laura Ferrer, y por Paty Bonet, una periodista afiliada a la ONCE.

Durante el acto, se proyectaron varios vídeos protagonizados por personas con varias discapacidades y sus familias sobre distintas realidades del sector: desde la necesidad de una tecnología inclusiva, a los sentimientos (entre el temor y el orgullo) de una madre y de una abuela de un joven sordo que se va a estudiar un máster a Berlín, pasando por la importancia de confiar en los hijos.

Un vendedor del Cupón, una joven albina (la propia Bonet) o el hijo de un matrimonio de personas ciegas han sido otros protagonistas de los vídeos. Todos ellos concluían con un pequeño fragmento de la copla 'Toda una vida', en referencia a los 80 años de la organización.

Precisamente, la ceremonia se cerró con un vídeo donde se mostraba la evolución del Grupo Social ONCE desde su creación. En él, una joven visita distintas oficinas de las divisiones del grupo (Fundación ONCE, el grupo empresarial ILUNION, etc.) y va abriendo las puertas. Lo mismo que desde hace 80 años la ONCE hace para las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

27-NOV-18

AGQ/gja