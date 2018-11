(aviso: anulada la noticia transmitida hoy con el titular "la rae aprobará mañana el informe sobre lenguaje no sexista en la constitución encargado por calvo")

La agencia Servimedia anula la noticia transmitida este miércoles con el titular "La RAE aprobará mañana el informe sobre lenguaje no sexista en la Constitución encargado por Calvo" por un error en la información, ya que la Real Academia de la Lengua no concluirá mañana jueves su informe para adaptar la Constitución a un lenguaje no sexista, sino que lo hará la Comisión Delegada del Pleno que desde principios de noviembre está analizando el informe elaborado previamente por una ponencia de cuatro académicos. A partir de mañana jueves, ese informe pasará al Pleno de la RAE para su análisis, debate, aprobación definitiva y envío al Gobierno de España. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas por esta noticia.

