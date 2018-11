Rtve. rosa maría mateo no incurre "ni en incompatibilidad ni en conflicto de intereses"

28/11/2018 - 14:15

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La administradora provisional única para la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, aportó este miércoles en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades un documento de la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que acredita que no existe conflicto de intereses "por ser copartícipe de la sociedad patrimonial" que tiene con su hijo y que, por lo tanto, puede seguir ostentando el cargo que ocupa.

Mateo presentó este documento ante la citada comisión parlamentaria después de haber pedido perdón al diputado del PP Ramón Moreno, al que en su anterior comparecencia del pasado 30 de octubre llamó "mezquino y miserable" por haber formulado preguntas sobre su hijo, que participa en la sociedad patrimonial, algo que Mateo consideró "inaceptable".

El portavoz del PP en la comisión consideró que a pesar de la disculpa de Mateo, no lo hacía "de corazón", sino obligada por las circunstancias.

La sesión de control volvió a tener un tono muy bronco entre el PP y Mateo. Moreno dijo de Mateo que era "obstinada y altanera", que practicaba el "oscurantismo y la opacidad" y que "no sólo no dice la verdad, sino que está muy cerca de ser como el señor Rufián (diputado de ERC)".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz Gómez pidió que la comisión "deje de ser el culebrón en el que nos hemos convertido" y advirtió de que RTVE presenta "un importante desgobierno".

De forma parecida se pronunció la diputada de Podemos Noelia Vera, quien reconoció que "estamos dando un espectáculo terrible" ante la ciudadanía y se quejó de que la senadora del PP Carmen Riolobos no dejara de interrumpirla. "Yo he estado callada cuando hablaba el señor Moreno, aunque no compartía lo que decía. Es una cuestión de educación", remachó.

El diputado del PSOE José Miguel Camacho, por su parte, preguntó al Grupo Popular "cómo piden ejemplaridad y respeto. Si el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera sido ejemplar seguiría gobernando".

Mateo, tras presentar el documento que acredita que no ha incurrido ni en incompatibilidad ni en conflicto de intereses, volvió a decir que tampoco tenía ningún problema con Hacienda por su sociedad, pero recordó que "si no están de acuerdo con mis explicaciones pueden ejercer las acciones que consideren oportunas".

Por parte de Ciudadanos también se le preguntó por los cambios sufridos por su currículum, que había incluido una licenciatura en Ciencias Políticas además de en Derecho y Periodismo. Mateo aclaró que no es licenciada en Políticas.

Otro de los puntos álgidos del debate en la comisión, esgrimido por los parlamentarios del PP, giró sobre la pérdida de audiencia de los informativos, a lo que Mateo respondió que "la calidad informativa es más necesaria que la cantidad. El principal objetivo de la corporación no es la máxima audiencia sino la excelencia, hacer un trabajo serio y riguroso".

El debate volvió a ponerse tenso y en un momento del mismo la administradora única provisional preguntó: "¿A quién puedo pedir amparo (ante los insultos)? o ¿es que no tengo derecho a pedirlo?".

La senadora del PP Susana Camarero reprochó a la administradora única que no se había preparado la comparecencia a pesar de que "el control parlamentario es una de sus obligaciones. Desprecia a esta comisión, desprecia el trabajo que hace. Se presenta como una víctima, pero esto no es la Inquisición, no cortamos cabezas. Su nivel profesional es bajísimo".

Mateo concluyó afirmando que, a pesar de todo, "no pienso tirar la toalla".

(SERVIMEDIA)

28-NOV-18

MAN/caa