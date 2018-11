Ribera tilda de "irresponsable" a lópez miras por sugerir que cerrará el trasvase tajo-segura

29/11/2018 - 13:08

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó este jueves de "irresponsable" al presidente de Murcia, Fernando López Miras, por insinuar que tiene un "plan claro" para cerrar el trasvase de agua del Tajo al Segura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la autorización del Ministerio para la Transición Ecoógica de un trasvase de 7,5 hectómectros cúbicos (hm3) en noviembre a través del Acueducto Tajo–Segura (ATS).

Ribera declaró a los periodistas en Madrid que la reacción de López Miras tras el encuentro mantenido este miércoles por ambos es "un poco irresponsable" y "no se corresponde en absoluto" con la conversación entre los dos.

"La conversación que tuvimos fue una conversación muy educada en la que yo le trasladé que, básicamente, lo que he hecho desde que he llegado (al Ministerio) ha sido leer con mucha atención toda la argumentación técnica y las propuestas de trasvase hechas por la comisión técnica", indicó.

Ribera añadió que siempre ha firmado de trasvase propuesto por los técnicos "sin modificar el volumen". "Sería una irresponsabilidad por mi parte modificar lo que se propone", dijo.

La ministra indicó que la comisión técnica del trasvase Tajo-Segura argumentaba que el volumen de agua este mes no era el máximo debido a las recientes lluvias caídas y a que parte de las infraestructuras del acueducto quedaron "inutilizadas" tras las tormentas en Murcia.

Ribera trasladó "un mensaje de tranquilidad para todos los ciudadanos y, por su puesto, para todos los regantes de Murcia", y aseguró que el Gobierno está "comprometido" con la disponibibilidad hídrica y trabaja para buscar la máxima eficiencia y reutilización del recurso garantizando su suministro.

"Tenemos que ir viendo cómo vamos aclimatando todas las políticas de agua para asegurar la disponibilidad del recurso en toda España con precio equivalente, venga de donde venga el agua, pero se va a requerir cierta incorporación de las infraetructuras hídricas a un sistema mucho más basado en el aprovechamiento, en la conexión del agua desalada con el sistema general y no solamente en un volumen extra cuyas tarifas no han sido cuestionadas y hoy por hoy no se están pagando por parte de los regantes porque están en litigio", apostilló.

