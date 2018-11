Felgtb exige "rapidez" para que se apruebe la ley de igualdad LGTBI

Madrid, 29 nov (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) ha exigido hoy a los grupos parlamentarios "rapidez" en la aprobación de la ley de igualdad LGTBI que les protege, tras presentar un informe que asegura que hasta el 80 % de los delitos hacia el colectivo no se denuncian.

"Hoy volvemos a exigir a los grupos parlamentarios rapidez en la aprobación de la ley de igualdad LGTBI. No es una banalidad ni un capricho ser y amar", ha apuntado la presidenta de la Federación, Uge Sangil, en la presentación del informe "La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI".

El estudio, elaborado por el Observatorio Redes Contra el Odio de la Felgtb, analiza 332 casos de delitos de odio e incidentes discriminatorios registrados por entidades LGTBI a lo largo de 2017, si bien estos organismos contabilizaron un total de 629 casos de delitos de odio al colectivo.

Sangil ha hecho hincapié en que la Federación "no se conforma" con la elaboración de este informe, ni con ser "bombero y cortafuegos" de "situaciones puntuales" de agresiones a personas gais, lesbianas, transexuales, bisexuales o intersexuales.

"Necesitamos con urgencia un marco legal que nos proteja y ahora mismo, en este año, tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar por la igualdad real, de comenzar a vislumbrar el arcoíris. Para ello solo necesitamos que se apruebe la ley de igualdad LGTBI que se está tramitando en el Congreso", ha reivindicado sobre esta ley que fue aprobada en el Congreso en septiembre de 2017, pero que sigue en trámite parlamentario.

Entre los datos que arroja "La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI", destaca que entre un 60 y un 80 % de las violencias contra el colectivo no se denuncian.

El 73 % de las víctimas fueron hombres gais y el 21 %, mujeres lesbianas, siendo los dos subgrupos más representados en la muestra, mientras que el porcentaje de casos de personas bisexuales asciende hasta el 2 %.

En relación a la identidad de género, entre los 332 casos registrados, 21 corresponden a personas transexuales (18 mujeres y 3 hombres); uno a una persona no binaria; uno a una persona que no define su género, y en 15 ocasiones la víctima no sabe o no contesta.

Representantes políticos y de Ministerios como el de Interior, activistas y policías han asistido a la presentación de este informe a la que finalmente no ha podido asistir por problemas de agenda la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.