España, el país europeo con más riesgo de desertificación y de migraciones climáticas

29/11/2018 - 15:38

España es el país europeo con mayor riesgo de desertificación y en unos años podría sufrir 'migraciones climáticas' derivadas del calentamiento global.

Así lo advirtió este jueves Susana Borrás, profesora de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y una de las principales expertas en Derecho Ambiental de España, durante la presentación del documento de la Plataforma de Desplazamientos y Migraciones Climáticas, que integran Ecodes, Ayuda en Acción y Entreculturas.

Según la Oficina de Migraciones Internacionales, organismo vinculado a la ONU, "el cambio climático está provocando ya más movilidad humana que los conflictos bélicos". Además, "empeora las condiciones de vida de muchas poblaciones, sobre todo de las más vulnerables; intensifica los efectos de los desastres naturales; puede provocar desterritorialización, y genera conflictos por los recursos naturales".

En su intervención, Borrás denunció que "no tenemos actualmente ningún instrumento internacional que aborde el fenómeno de las migraciones climáticas como instrumento jurídico. Existen diferentes avances en la agenda climática (Agenda 2030, Acuerdos de París, Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres, el Pacto Global y el Pacto Mundial para los Refugiados, entre otros), "pero el problema es que las agendas climáticas no están interconectadas".

Por último, Borrás destacó que el hecho de "que las migraciones climáticas no estén reconocidas en el derecho internacional no significa que no exista esta realidad".

Para Manuel Carmona, responsable de Políticas de Adaptación al Cambio Climático de la Dirección General del Clima de la Comisión Europea, "no podemos seguir ignorando las migraciones climáticas. Cuando vemos los datos de informes como el del Banco Mundial, que señala que las migraciones pueden afectar en los próximos años a 150 millones de personas, no podemos cerrar los ojos, y quien lo haga que se atenga a las consecuencias", concluyó.

