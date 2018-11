Educación. casi mil mujeres han sufrido acoso sexual alguna vez en la ucm

Un total de 956 mujeres declaran haber sufrido acoso sexual alguna vez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta cifra se incluye en el 6,5% de los participantes en un estudio basado en más de 21.000 encuestas 'online', que reconocen ese acoso. Las encuestas fueron realizadas la pasada primavera a estudiantes y personal de esta universidad.

El 'Estudio sobre acoso sexual, sexista, por orientación sexual, identidad y expresión de género de la Universidad Complutense' concluye, sin embargo, que la UCM "es un lugar percibido como más seguro que el mundo general", pues esas 956 mujeres (y otros 155 hombres y 31 personas no catalogadas por género) se incluyen en el 6,5% de los encuestados que dicen haber sufrido acoso sexual en la citada universidad.

El informe muestra, en concreto, que un 45,3% de las personas encuestadas declaran haber sufrido acoso sexual alguna vez fuera de la UCM, y las víctimas fueron mayoritariamente las mujeres.

Otra conclusión es que los estudiantes sufren en mucha menor medida acoso por orientación sexual dentro de la universidad que fuera de ella y que los agresores son mayoritariamente hombres (en un 88%). Asimismo, el acoso en la universidad no es un fenómeno ni exclusiva ni especialmente jerárquico y se da con mayor frecuencia entre iguales.

La mayoría de las personas encuestadas, especialmente las mujeres, asocian las situaciones de acoso a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

Entre los datos que arroja el estudio, el 26% han tenido que aguantar chistes, bromas o piropos ofensivos de carácter sexual y, en los casos más graves, el 4,2% de los encuestados ha sufrido tocamientos no deseados.

CHANTAJES

A 135 personas (el 0,8% de todos los entrevistados) las han chantajeado o sobornado a cambio de beneficios laborales o académicos: 91 eran mujeres.

Asimismo, 149 personas (el 0,9% de los participantes en la encuesta) han sufrido abusos con relaciones sexuales no consentidas en la universidad (100 mujeres); y 103 personas (el 0,6%, 62 de ellas eran mujeres) han sido víctimas de asalto o agresión sexual con fuerza física en la UCM.

Las conclusiones del documento apuntan que, a pesar de que la UCM se percibe como espacio más seguro que la sociedad en general, "se siguen dando situaciones de acoso, a veces no reconocidas como tal, pero sobre las que hay que actuar: una universidad de prestigio no es en la que aparentemente no hay ningún caso, sino la que reconoce que existe un problema, lo visibiliza y estudia científica y honestamente y establece políticas de tolerancia cero ante la discriminación y de prevención".

El estudio parte de la definición de acoso sexual como "cualquier comportamiento, verbal, no verbal o físico, de naturaleza sexual y no deseado por la persona que los recibe que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la integridad física o psicológica de una persona".

