Inmigración. save the children pide a españa que el 'nuestra madre loreto' no desembarque en libia

29/11/2018 - 18:19

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

Save the Children pidió este jueves al Gobierno español que no permita el desembarco en Libia del pesquero 'Nuestra Madre Loreto', que hace una semana rescató en el mar a 12 personas migrantes, entre ellas dos posibles menores.

A su juicio, "Libia no es un puerto seguro y los migrantes, que podrían ser arrestados, están altamente expuestos a sufrir violencia y abusos. En estos casos siempre debe prevalecer el derecho internacional para que la seguridad y la protección de los menores que van en el pesquero no estén en riesgo", afirmó Jennifer Zuppiroli, técnica de Incidencia Política en Migraciones de Save the Children.

También pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que inste a Malta e Italia, los dos países más cercanos ahora mismo al pesquero, a abrir sus puertos al barco español, algo a lo que ahora mismo se niegan. "Es necesario que haya actuaciones contra los Estados que infringen el derecho internacional y se niegan a recibir en sus puertos a personas que necesitan ayuda", indicó.

(SERVIMEDIA)

29-NOV-18

AGQ/caa