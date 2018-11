La once dedica 5,5 millones de cupones al día internacional del voluntariado

30/11/2018 - 12:31

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

Un año más, la ONCE rinde homenaje a las personas voluntarias dedicando el cupón del proximo miércoles, 5 de diciembre, al Día Internacional del Voluntariado. Cinco millones y medio de cupones, que incluyen la frase 'Haz voluntariado, cambia el mundo', difundirán la labor de quienes ofrecen su tiempo a diversas causas sociales.

La organización se suma así a las acciones lideradas por la Plataforma del Voluntariado de España, que trabaja con más de 80 entidades sociales por el impulso y la visibilización de esta labor solidaria en todo el Estado desde su nacimiento en 1986.

Por su parte, la ONCE cuenta con varios programas para personas voluntarias, que refuerzan la consecución de la autonomía personal e inclusión social de las personas con ceguera o discapacidad visual grave afiliadas a la organización.

En España, según el Observatorio del Voluntariado, existen 2,2 millones de personas voluntarias que ofrecen su labor en los 10 ámbitos que establece la Ley de Voluntariado, que son: social, internacional, sociosaniario, deportivo, educativo, cultural, ambiental, comunitario, de ocio y tiempo libre y de protección civil.

Para hacer voluntariado en la ONCE no se exige ningún perfil determinado ni es necesaria formación específica ni experiencia previa. Cualquier persona mayor de 18 años que quiera dedicar su tiempo a esta labor social puede formar parte del grupo de voluntariado de la ONCE.

Para un mejor desarrollo de la actividad de voluntariado, la ONCE forma a estas personas sobre pautas de comportamiento con las personas ciegas, aproximación a la ceguera, técnicas de guía, labor de la ONCE y acción de sus servicios sociales, y contenidos sobre los diferentes programas de voluntariado y sus requerimientos.

La ONCE cuenta con cinco programas de voluntariado, entre ellos el de 'Acompañamiento', para apoyar a personas que no posean un grado de autonomía personal suficiente y que no dispongan de personas que les puedan acompañar fuera del domicilio; acompañamiento en domicilio, residencias de mayores, hospitales, etc., para paliar situaciones de soledad y acompañamiento telefónico, en aquellos casos en los que no sea posible otro tipo.

Cuenta también con el 'Programa acceso a la información', dirigido a quienes tienen dificultades de acceso a la información impresa. Se les ayuda en la organización de correspondencia, cumplimentación de impresos, solicitudes, matrículas universitarias, hojas de pedido, lectura de apuntes manuscritos, libros, etc., además de prestar apoyo en la práctica o refuerzo del conocimiento del braille, utilización de herramientas informáticas y/o tiflotécnicas.

Asimismo, el 'Programa deportivo' pretende apoyar y facilitar la práctica deportiva a las personas ciegas en deportes base como salidas de senderismo, actividades de montaña, running, patinaje, paseos en tándem, etc., y facilitarles el acceso a instalaciones deportivas y desenvolvimiento en su interior.

Mientras, el 'Programa cultural-recreativo' permite hacer más accesible la cultura y el ocio a personas ciegas, ya que podrán participar en actividades culturales-recreativas, visitas a museos, conciertos, tertulias, conferencias, cine fórum, etc.

Finalmente está el 'Programa de experiencia profesional', con el que la persona voluntaria apoya y comparte su experiencia laboral con las personas ciegas que comienzan su andadura profesional o que están en proceso de formación, en el mismo puesto, área de actividad o sector para el que la persona voluntaria está cualificada.

(SERVIMEDIA)

30-NOV-18

MAN/caa