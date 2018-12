Pp, psoe, unidos podemos y cs ensalzan los logros ambientales en 40 años de democracia

2/12/2018 - 11:33

Los cuatro principales partidos con representación parlamentaria nacional (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) destacan los avances medioambientales logrados en España a raíz de la aprobación de la Constitución, que esta semana cumple 40 años, y defienden que el principal reto del futuro es conseguir que el desarrollo humano sea sostenible.

Así lo han destacado representantes de esas cuatro formaciones políticas en la primera tertulia del ciclo de debates #40añosBiodiversidad, organizados por Servimedia con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El medio ambiente aparece recogido en el artículo 45 de la Constitución Española, que indica que "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".

Además, añade que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva". "Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado", apunta.

El 40º aniversario de la Constitución ha supuesto avances ambientales reconocidos por los portavoces de los partidos. De hecho, el secretario ejecutivo nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático del PP, Alberto Casero, indicó que el medio ambiente ha pasado de ser "una cuestión menor" antes de 1978 a "marcar el desarrollo de nuestras vidas".

Daniel Viondi, miembro del Comité Federal del PSOE y secretario de área de Desarrollo Global de Ciudades y Municipios del PSOE-M, destacó la "sensibilización de la ciudadanía" en cuestiones medioambientales durante las últimas cuatro décadas.

Por su parte, Jorge Luis Bail, portavoz adjunto de transición ecológica de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, indicó que "la chaqueta se ha quedado un poco justa" tras 40 años, por lo que abogó por una reforma constitucional que recoja el derecho subjetivo de los ciudadanos al disfrute de un ambiente adecuado, algo reconocido por el Tribunal Supremo.

Francisco Igea, diputado de Ciudadanos, recalcó que la Constitución Española ha traído "40 años de libertad", lo cual consideró que "sienta bien a muchas cosas, entre ellas al medio ambiente y la biodiversidad".

"CHAQUETA DE ESTADISTA"

Por otro lado, los representantes de los cuatro principales partidos políticos coincidieron en señalar que el desarrollo sostenible debe ser un reto común. Casero subrayó que actualmente hay en la agenda política y social aspectos como la depuración de aguas, las energías renovables, el consumo responsable y la economía circular; Viondi indicó que la protección medioambiental es "uno de los grandes retos de los próximos años"; Luis Bail añadió que "no existe desarrollo si no es sostenible" y que ésta es "el gran reto civilizatorio de este siglo", e Igea comentó que "el desarrollo no está confrontado con la conservación".

Con vistas al futuro, Casero abogó por "estar todos unidos en el cambio de la transición ecológica" porque se trata del "mayor reto al que nos enfrentamos". Viondi parafraseó a Otto von Bismarck, quien dijo que "el político piensa en la próxima elección y el estadista en la siguiente generación" al señalar que en este tema conviene ponerse "la chaqueta de estadista".

Luis Bail explicó que la clave es que existe una jerarquización con "un ser humano donde hay una capacidad de generar economía, hay una economía donde hay una capacidad de generar sociedad y hay una sociedad donde hay una capacidad de implantarse en un ecosistema", por lo que lo primero es "conservar el ecosistema". E Igea deseó otros 40 años en "verde" para "poder dejar a nuestros hijos un mundo más limpio y más sostenible".

