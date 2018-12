Cocemfe pide a los medios evitar "términos anticuados o abstractos" para hablar de las personas con discapacidad

3/12/2018 - 11:04

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) pide a los medios de comunicación que utilicen un lenguaje inclusivo y no sexista para referirse a los miembros de este colectivo y, en concreto, defiende el empleo de 'personas con discapacidad', en lugar de términos "anticuados" o demasiado "abstractos".

Según su presidente, Anxo Queiruga, "palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos", mientras que "palabras con significados imprecisos y abstractos pueden invisibilizar a las personas con discapacidad". El riesgo de estos últimos es "obviar o negar la diferencia, pretendiendo una homogeneización de toda la sociedad", recalcó.

En su opinión, el término más adecuado para referirse a este grupo social es 'personas con discapacidad' y no 'discapacitadas', porque "ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete. Nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer". Además, este término es por el que se reconocen los derechos a las personas con discapacidad en el marco legislativo internacional y español, subrayó.

El documento incluye también un apartado de lenguaje no sexista, para emplear en el lenguaje y las imágenes un trato igualitario y respetuoso hacia mujeres y hombres, y recomienda a los medios de comunicación que "cuenten con personas con discapacidad en todo tipo de programas y contenidos en igualdad de condiciones".

Por último, Queiruga pidió "más normalización" y que "no siempre sea la propia discapacidad la protagonista" de los mensajes sobre este grupo, sino "el resto de características, rasgos, personalidad, como ocurre con cualquier persona".

A su juicio, "es necesario huir del sensacionalismo, dar más visibilidad a la discapacidad orgánica y abordar las discapacidades desde un punto de vista optimista e inclusivo, mostrando las soluciones y los apoyos que permiten la plena participación en todos los ámbitos de la vida".

