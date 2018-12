Mujeres separadas considera "un desastre para este país y para las mujeres" la irrupción de vox

3/12/2018 - 12:49

Enlaces relacionados La policía japonesa muestra cómo hacer un grifo con una botella de plástico en caso de desastre (30/11)

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (Famsd), Ana María Pérez del Campo, considera "un desastre para este país y un desastre todavía mayor para las mujeres de este país" la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, donde ha obtenido 12 escaños.

En declaraciones a Servimedia, Pérez del Campo admitió no haber leído el programa de la formación liderada por Santiago Abascal, pero reconoció que ello no le impide "saber lo que es la ultraderecha y la que no se llama así pero actúa como ella".

En este punto, ironizó sobre la postura de esta formación respecto a la Ley de Violencia de Género, aseverando que, "como sólo tenemos 45 muertas y aún no ha acabado el año, esto es el postre de los que apoyan indiscutiblemente a los maltratadores de una forma u otra".

Tras preguntarse "cómo gobernarán PP, Ciudadanos y Vox", aseveró que la responsabilidad de que la Ley de Violencia de Género "no haya funcionado la tienen quienes han puesto todo tipo de obstáculos y no han dado crédito a las mujeres".

A este respecto, lamentó que, "gracias a unos votos democráticos, hayan alcanzado el poder los maltratadores de las mujeres, los que piensan que el pasado dictatorial fue mejor". También puntualizó que Vox "nunca hará una propuesta que tenga que ver con la igualdad y la democracia, porque es el fascismo puro y duro".

"Hay que decirle a las personas que ahora miran estupefactas que esto ya estaba anunciado por las organizaciones de mujeres que iba a ocurrir antes o después", agregó, criticando que, con la irrupción de Vox, "hemos retrocedido y estamos desandando el camino que ya se anduvo mal".

Pérez del Campo se mostró "muy enfadada" e hizo un llamamiento a las mujeres "para que no voten a la derecha ni a la ultraderecha a menos que quieran volver a las andadas, a estar en casa y obedecer al marido".

Finalmente, defendió que ningún partido político "puede funcionar si no tiene contacto directo con una organización social que sepa lo que ocurre en el país".

(SERVIMEDIA)

03-DIC-18

MJR/caa