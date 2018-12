Violencia género. interior gestiona cada año 5.500 casos extremos de violencia de género

4/12/2018 - 10:21

La responsable de violencia de género en el Ministerio de Interior, Marina Rodríguez, aseguró este martes que "cada año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado gestionan 5.500 casos extremos de violencia de género. Cada día tenemos 18 casos extremos, que requieren vigilancia las 24 horas del día".

Además, precisó, en una entrevista con Servimedia, que esta protección "significa para alguna de estas mujeres una intromisión incómoda en su vida privada y aunque saben que es por su seguridad, cada amenazada gestiona esta realidad de una manera diferente".

Para evitar la doble victimización, Rodríguez insiste en la importancia de la formación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque gestionar esas situaciones "no es una misión fácil". "Es necesario identificar los casos realmente graves, porque es imposible tener un policía para cada mujer maltratada las 24 horas al día. Por esto, es necesario trabajar con herramientas que permitan valorar con rigor el riesgo de esas víctimas, de forma muy eficiente", agregó la responsable de violencia de género de Interior.

Consideró que los nuevos formularios de violencia de género, que se encuentran en fase de programación, ayudarán en la lucha contra este problema social, aunque no se atreve a dar una fecha concreta de cuándo estarán a pleno rendimiento, porque "tras la implantación viene la formación del funcionario, que lleva unos años trabajando de una manera y tiene que cambiar. Los medios son limitados", destacó.

También recordó que "la violencia de género es un delito público, que no es necesario que sea denunciado por nadie para actuar, pero si no se conoce no se puede actuar", y por ello, recomendó que "es importante que el entorno de la víctima actúe" .

Asimismo, abogó por las campañas de concienciación como la que hace tres semanas presentó su departamento en la que se utiliza la realidad virtual para recordar al ciudadano que la erradicación y la prevención del maltrato es una responsabilidad de toda la sociedad, bajo el lema 'No mires para otro lado' y que incluye tres vídeos grabados con tecnología 360º que pueden verse a través de Youtube.

"La víctima tiene que tomar conciencia de lo que está pasando. La gran mayoría no se da cuenta del gran riesgo que corre. La campaña pretende implicar a terceras personas, que miran a otro lado, pero también pretende que la víctima identifique que hay situaciones que está viviendo que no son tolerables y que tiene que revertir", concluyó.

04-DIC-18

