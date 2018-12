'la manada'. unidos podemos presentará sin el gobierno su proposición de ley que unifica abuso sexual y agresión

5/12/2018 - 10:47

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El grupo parlamentario de Unidos Podemos presentará en el Congreso de los Diputados su proposición de ley integral contra las violencias sexuales, que unifica abuso y agresión sin exigir violencia o intimidación y establece que sólo un 'sí' explícito es consentimiento; el Gobierno se comprometió a hacerla suya en el acuerdo de Presupuestos, pero Unidos Podemos duda de que salgan adelante y la registrará por su cuenta.

Así lo anunció este miércoles el presidente del grupo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia que tuvo lugar apenas unos minutos después de que se conociera que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena por abuso sexual reiterado y no por agresión a los miembros de 'La Manada'.

Iglesias describió la ratificación de la sentencia como "una vergüenza que demuestra que el machismo sigue instalado en los tribunales y hay que tomar medidas", como la formación en género a los jueces.

Además, anunció que, "a la vista de que no está tan claro" que se vaya a aprobar en el Congreso el acuerdo de Presupuestos entre el Gobierno y Unidos Podemos, que se comprometía a tramitar íntegramente la proposición de ley contra las violencias sexuales, la presentará por su cuenta el grupo parlamentario. Según dijo, no entendería que los grupos parlamentarios que sacaron adelante la moción de censura no apoyaran también esta iniciativa.

Para el líder de Podemos, "es una vergüenza" que para que los jueces estimen que ha habido violación una mujer se tenga que jugar la vida (ya que es la violencia lo que, en el Código Penal actual, separa el abuso de la agresión sexual), y se ha de blindar "que sólo sí es sí", en el sentido de que únicamente la participación activa de la mujer debe considerarse señal de consentimiento.

INDIGNACIÓN

Otros dirigentes de Podemos expresaron a través de Twitter su indignación por la ratificación de la sentencia contra 'La Manada'. La portavoz en el Congreso, Irene Montero, escribió: "La justicia se reafirma en una sentencia machista, imposible de aceptar para la España feminista que estamos construyendo. Decimos sencillamente basta. No es abuso, es violación. Volveremos a llenar las calles para que ninguna institución olvide que solo sí es sí".

Por su parte, la portavoz adjunta, Ione Belarra, incidió: "Hoy la justicia vuelve a ser injusta. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica una sentencia machista que responsabiliza a la mujer y no a los agresores de 'La Manada'. Siguen sin entender que sólo sí es sí. Es hora de cambiar la ley".

El secretario de Organización, Pablo Echenique, enjuició: "El TSJN dictamina que cinco neandertales violando a una mujer no es violencia. Mientras tanto, Pablo Casado y la escisión de ultraderecha del PP llamada Vox llaman 'ideología de género' al feminismo y piden combatirlo. Nosotr@s los combatiremos a ellos".

Antes que ninguno, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, publicó: "Se confirma la vergüenza. Condenan a los de la manada por abuso sexual pero no por agresión sexual. Y luego habrá campañas institucionales llamando a las víctimas a denunciar. A las cosas por su nombre".

05-DIC-18

