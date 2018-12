Un tercio del suelo del planeta está degradado, según la fao

5/12/2018 - 11:36

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Alrededor del 33% del suelo del planeta está moderada a altamente degradado por la erosión, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química, según el informe 'El estado de los recursos de suelos en el mundo', elaborado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Este miércoles se celebra el Día Mundial del Suelo, que se conmemora cada 5 de diciembre desde 2014. El informe de la FAO reúne el trabajo de unos 200 científicos de 60 países.

El documento, recogido por Servimedia, indica que los suelos son vitales para la producción de cultivos nutritivos y filtran y limpian decenas de miles de kilómetros cúbicos de agua cada año, al tiempo que, como importante almacén de carbono, ayudan a regular las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, con lo que resultan fundamentales para la regulación del clima.

Sin embargo, la conclusión más arrolladora del estudio es que "la mayor parte de los recursos mundiales de suelos se encuentran en condición mala o muy mala y que las condiciones están empeorando en muchos más casos de los que están mejorando". En particular, un 33% de la tierra está degradada.

SIN VEGETACIÓN NATURAL

Por otro lado, los científicos destacan la necesidad de alimentar a una población mundial formada hoy por cerca de 7.300 millones de personas y que más de un 35% de la superficie terrestre libre de hielo del planeta se ha destinado a la agricultura. En consecuencia, los suelos que han sido despejados de la vegetación natural para cultivar o llevar a pastar el ganado sufren fuertes aumentos de la erosión y grandes pérdidas de carbono, nutrientes y biodiversidad.

El estudio recalca que la urbanización "está haciendo pagar un precio elevado" al suelo porque el rápido crecimiento de las ciudades y las industrias ha degradado áreas cada vez más limpias y ha contaminado las tierras con exceso de sal, acidez y metales pesados; las ha compactado con maquinaria pesada y has ha sellado de forma permanente bajo el asfalto y el cemento.

Además, la FAO destaca que el suelo retiene el triple de carbono que la atmósfera y puede ayudar a luchar contra el cambio climático, unos 815 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, unos 2.000 millones de personas no disponen de alimentos suficientemente nutritivos y el 95% de los alimentos provienen del suelo.

ACABAR CON LA CONTAMINACIÓN

El Día Mundial del Suelo de este año tiene como lema 'Sea la solución a la contaminación del suelo', puesto que la FAO indica que la mayoría de los contaminantes proceden de acciones humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el medio ambiente.

Por otro lado, el 83% de los suelos agrícolas europeos están contaminados con uno o más plaguicidas, según un estudio difundido este miércoles por Ecologistas en Acción que analiza la presencia de 76 plaguicidas diferentes en 317 suelos destinados a la agricultura.

El estudio indica que el 57% de los suelos agrícolas europeos contienen mezclas de distinso tóxicos (un 45% tienen residuos de dos a cinco plaguicidas y un 13%, de seis a 10 agrotóxicos diferentes). Los investigadores hallaron 166 mezclas de plaguicidas.

España lidera la venta de pesticidas en el seno de la UE, con 76.940 toneladas en 2016, por delante de Francia, Italia y Alemania, y estos cuatro países representan el 79% del total, según datos difundidos este año por Eurostat, que es la oficina comunitaria de estadísticas.

Los pesticidas son sustancias químicas utilizadas en la agricultura para matar o limitar los organismos que se consideran plagas porque pueden poner en peligro la producción agrícola y pueden dividivirse en fungicidas (contra hongos), herbicidas (contra plantas consideradas como malezas) e insecticidas (contra insectos).

De los 20 países de la UE para los que Eurostat dispone de datos completos, España (76.940 toneladas), Francia (72.035), Italia (60.219) y Alemania (46.890) representaron el 79% de las ventas de pesticidas registradas en 2016. Estos Estados son los principales productores agrícolas en la Unión Europea y, en conjunto, representan cerca de la mitad del área agrícola utilizada (46%) y de la tierra cultivable de la Unión (47%).

(SERVIMEDIA)

05-DIC-18

MGR/caa