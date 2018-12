Cierran una web que ofrecía el tour gratuito 'La Manada en San Fermín' para visitar los puntos clave de la noche de la agresión

El ayuntamiento de Pamplona estudia tomar medidas judiciales

Proponían recorrer los puntos clave de la noche de la violación

'La Manada' en San Fermín. Foto: Archivo

Cierran una web que ofrecía un tour gratuito por Pamplona al que llaman 'La Manada en San Fermín'. La visita turística ofrecida ha desatado la incredulidad pero sobre todo indignación en las redes sociales. Invitaban a visitar cada uno de los puntos por los que pasaron los cinco miembros de 'La Manada' la noche en la que agredieron sexualmente a una joven madrileña. La web ha sido clausurada y se investiga que medidas legales pueden tomarse contra sus creadores.

El tour era gratuito y no le faltaba detalle: permitía comprar las camisetas que llevaban los cinco sevillanos condenados e incluso conseguir el tatuaje de 'El Prenda'. La web, que ya no está operativa, aseguraba que los tours empezarán el 26 de diciembre y contaban con guías profesionales. Además se definían como un 'site' contrario al maltrato pese a pretender generar repercusión en torno a la violación de una joven.

La condena a 'La Manada' ha sido confirmada pese al revuelo social causado porque se califiquen los hechos como abuso sexual.

El ayuntamiento de Pamplona estudia medidas

El ayuntamiento de Pamplona tuvo constancia este martes de la existencia de la página y desde ese momento está investigado, a través del área de Seguridad y la Policía Municipal, la página, su origen y el recorrido judicial del tema. El miércoles ha sido cerrado el sitio web.

El área de Igualdad del consistorio navarro se ha comunicado con los responsables de la web para denunciar que la página va contra la estrategia 'Pamplona libre de agresiones sexistas' así como el uso de la mano roja, símbolo de esta lucha contra la violencia sexista en la ciudad. En el mismo escrito, se reclamaba también la retirada de la página que, destacan desde el ayuntamiento, "atenta contra la igualdad y la dignidad de las mujeres".

Los responsables de la web en declaraciones a La Vanguardia se han defendido de las acusaciones asegurando que su intención era "dar a conocer los hechos del caso de 'La Manada' para denunciar el maltrato a la mujer" y añaden que creen que el tour no resulta ofensivo porque "no recreamos lo que pasó, no nos metemos en el portal". Además, aseguraban al medio que se había registrado ya más de 20 personas interesadas y se estaban planteando cobrar por el servicio.

Recorrer los puntos clave de la noche de la violación

El tour gratuito proponía recorrer los lugares clave en los que se sabe que estuvieron los cinco miembros de 'La Manada' la noche del 7 de julio de 2016. Empezando por el lugar de "la famosa foto de La Manada" en la calle Zapatería, 17 de Pamplona, continuando por la Plaza del Castillo y llegando a pasar por el portal en el que se cometió la violación en grupo de 'La Manada' a la joven madrileña. La web también aseguraba que los visitantes podrían comprar "calcamonías imitación del tatoo de 'El Prenda'" y hasta vestir con las mismas camisetas que llevaban los cinco sevillanos la noche en que violaron a una joven en un portal.