Inmigración. oxfam lamenta que eeuu, hungría, austria, polonia, australia, república checa e israel no apoyen el pacto sobre migración

10/12/2018 - 8:39

Oxfam Intermón dio este lunes la bienvenida al Pacto Mundial sobre Migración que se adoptará en la Cumbre de Marrakech que comienza hoy en la ciudad marroquí, aunque mostró su preocupación porque países como EEUU, Hungría, Austria, Polonia, Australia, República Checa e Israel hayan abandonado el pacto

Por ello, pide "el máximo consenso" a todos los países en apoyo de dicho acuerdo, que establece por primera vez en la historia un marco de coordinación internacional para facilitar una migración segura, ordenada y regular.

"Aunque no es un texto vinculante, el pacto es el primero de su tipo que se firma a nivel mundial", indica, y "se apoya en compromisos previos ya recogidos por el derecho internacional que sí lo son". Con todo, considera preocupante que países como EEUU, Hungría, Austria, Polonia, Australia, República Checa e Israel hayan abandonado el pacto.

Según Eva Garzón, responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón, "nos preocupa el mensaje de rechazo al multilateralismo como respuesta a los retos globales que mandan con su retirada". "La migración es un fenómeno mundial que debe ser gestionado de forma conjunta y realista, en la línea que propone el pacto", declaró.

Por otro lado, "su negativa a firmarlo confirma que el acuerdo tiene relevancia aunque no sea vinculante", prosiguió, pues "si no tuviera trascendencia no despertaría el rechazo de gobiernos con prácticas migratorias en muchos casos contrarias a los derechos humanos".

POSICIÓN DE ESPAÑA

Oxfam Intermón valoró positivamente el compromiso del Gobierno español en apoyo a este Pacto Mundial sobre Migración, y le pide que "utilice sus relaciones bilaterales para convencer a los países que lo están abandonando de que lo apoyen".

Además, ha lanzado un mensaje a los distintos grupos políticos que están utilizando el debate migratorio con mensajes negativos y de miedo. "Es vital que, siendo consecuentes con el compromiso de España con el Pacto Mundial sobre Migración, todo el discurso político cambie radicalmente", afirma.

Por tanto, insta a todos los grupos políticos a cambiar "sus mensajes, a generar un discurso que ponga en el centro los derechos de las personas migrantes y a abordar el desplazamiento como un bien global que hay que gestionar".

10-DIC-18

