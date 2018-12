700 millones de niños sufren violencia, abusos y explotación, según save the children

10/12/2018 - 9:30

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Save the Children recordó este lunes, en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que más de 700 millones de niños y niñas en todo el mundo ven vulnerados sus derechos en su día a día. El informe 'Infancias robadas' de la organización denuncia que al menos un 25% de los menores de todo el mundo no pueden disfrutar de su infancia al no poder asistir a la escuela, vivir en zonas de conflicto o ser víctimas de matrimonio infantil, violencia, abusos o explotación.

Incluso en las zonas establecidas como "seguras" en los conflictos armados mueren niños y niñas cada día. En Siria, casas, colegios y hospitales siguen siendo bombardeados más de siete años después del comienzo de la guerra. Solo en las escuelas sirias se han registrado al menos 650 casos de ataques o de uso militar de las mismas. Esto se traduce en que casi tres millones de niños y niñas dentro de Siria no conocen otra realidad que la de las bombas y los disparos.

"Es urgente que la infancia deje de ser un objetivo y un instrumento de guerra. Las escuelas deben ser respetadas y consideradas internacionalmente como espacios seguros para los niños y niñas durante los conflictos", señaló Andrés Conde, director general de Save the Children.

En Yemen, el conflicto ha provocado que 120.000 niños y niñas no puedan satisfacer sus necesidades alimentarias a diario, incluso con la ayuda humanitaria. Además, cerca de 85.000 menores de cinco años podrían haber muerto de hambre o enfermedades desde que se intensificó la guerra hace ya casi cuatro años.

Al otro lado del mundo, la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) es similar a la de un conflicto armado, lo que lleva a muchos niños y niñas a huir solos a Estados Unidos en las conocidas caravanas migrantes. Las maras y las pandillas son en esta región auténticos ejércitos que reclutan menores para ejercer la delincuencia.

Los niños en situaciones de pobreza, con desnutrición o procedentes de hogares desestructurados en Centroamérica están más expuestos al reclutamiento y a la violencia de estos grupos, mientras que las niñas son generalmente víctimas de abuso sexual, violencia de género o trata.

Save the Children señala en su informe que muchos gobiernos democráticos que deberían estar cumpliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos están buscando atajos a nivel legislativo para no tener que rendir cuentas de sus actos.

Asimismo, en un día como hoy la organización recuerda que España aún tiene pendiente de acoger al 80% de los migrantes a los que se comprometió en el programa de la UE para la reubicación y reasentamiento. El Gobierno español solo ha acogido a 2.892 personas de las 17.337 acordadas, según datos oficiales del pasado mes de octubre.

