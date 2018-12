La once cumple 80 años y lo celebra con 5,5 millones de cupones que muestran su labor social

10/12/2018 - 10:29

La ONCE celebra sus 80 años el próximo día 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, para la que ha editado cinco millones y medio de cupones muy especiales, que muestran diferentes aspectos de su labor social y evolución. En 1940 sumaba 2.000 vendedores (un 23% no eran ciegos); la llegada de la democracia elevó el número hasta casi 15.000, y hoy, el Grupo Social ONCE emplea a 73.000 personas, el 58% con discapacidad.

Según informó la ONCE en una nota, las personas ciegas han destacado siempre por su lucha contra la adversidad y quizá por eso, el 13 de diciembre de 1938, en plena Guerra Civil, un grupo de ellas decidió rechazar una pensión que les ofrecían y unir las rifas que las personas ciegas realizaban en España. El 8 de mayo de 1939 arrancó la venta del cupón "prociegos", inicio y base de un modelo social único en el mundo.

Porque los ciegos españoles aspiraban, además, a la formación y al desarrollo en otras profesiones y, así, en los años 60 del siglo XX se crearon centros de formación pioneros, como talleres, la Escuela de Telefonía, el Centro de Formación Profesional o la Escuela Universitaria de Fisioterapia, que iniciaron un trayecto hacia la integración social y laboral, también de las mujeres ciegas. Nacieron centros educativos, bibliotecas en formato braille y sonoro, o servicios como el de rehabilitación, que forma a los nuevos jóvenes ciegos para ser autónomos.

A comienzos de los años 70, la ONCE asumió mayores compromisos sociales. Las personas ciegas querían participar en la vida institucional, en la toma de decisiones, en su futuro. La ONCE abrió su proceso de democratización y las primeras elecciones democráticas de la ONCE, que tuvieron lugar el 19 de enero de 1982, inauguraron la modernización y la participación y fueron, también, el inicio de una revolución en la actividad comercial.

Entre 1977 y 1983 se legalizó y despenalizó el juego en España. El 2 de enero de 1984, el sorteo de la ONCE pasó a ser nacional, los cupones tenían cuatro cifras y los premios aumentaron. El nuevo producto diario crecía al ritmo de 'La ilusión de todos los días', eslogan de la ya legendaria campaña publicitaria, que se coló en todos los hogares españoles. Los ciudadanos apoyaban la modernidad, apoyaban a la ONCE. En 1987 –"el 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola", como decía la publicidad-, supuso el corolario a esta década: el Cuponazo, con su oferta de 100 millones de pesetas por el precio de 100 pesetas, triunfó en la calle.

Esta bonanza cristalizó en más servicios sociales, como el nacimiento, en 1990, de la Fundación ONCE del Perro Guía, y en otra fecha absolutamente clave: 1988, cuando se creó la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, que se convirtió en la mejor dotada del mundo y palanca de acción clave para este colectivo.

1992, PARALÍMPICOS y EXPO DE SEVILLA

Los 90 fueron años de crecimiento, con novedades en la cartera comercial de la ONCE. España evolucionaba, y la ONCE también. En 1992 el país vivió el sueño olímpico y paralímpico, donde los deportistas con discapacidad alcanzaron unas cotas deportivas y de impacto mediático inéditas hasta el momento. El 92 fue también el año en la Exposición Universal de Sevilla, donde Fundación ONCE impulsó la accesibilidad y sorprendió al mundo con su pabellón.

En 1993, la ONCE aunó sus empresas en varias áreas que, con el tiempo, fueron origen de ILUNION, el grupo empresarial de la organización, líderes en economía social. La organización busca así proporcionar y promocionar el empleo para las personas ciegas o con otra discapacidad y demostrar al empresariado que rentabilidad social y económica son posibles.

En 1998 se creó la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), que acomete proyectos encaminados a la educación, formación y rehabilitación en esta región del planeta y en otras áreas deprimidas. Actualmente trabaja en 19 países.

La ONCE gana más peso en foros internacionales como la Unión Mundial de Ciegos o la Unión Europea de Ciegos. Junto a su Fundación, y como miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se incorporó al Foro Europeo de la Discapacidad o al Comité de Expertos de la ONU, con un papel destacado en la primera declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según la organización, el siglo XXI se estrenó con el protagonismo absoluto de las nuevas tecnologías y la ONCE puso su empeño en hacer de la accesibilidad un rango imprescindible con telefonía móvil adaptada, dispositivos parlantes o 'app' con infinidad de utilidades. La tecnología abre ventanas a las personas con discapacidad y, en el caso de las personas sordociegas, les conecta con el mundo y este grupo de personas con necesidades específicas cuenta también con una nueva institución que les ampara: la Fundación ONCE para la Atención a las Personas con Sordoceguera (FOAPS), que nació en 2007.

En materia de juego, en el año 2004 la ONCE lanzó su primer juego activo, El Combo; y en 2006, puso en marcha la lotería instantánea. Además, sus vendedores disponen de una nueva herramienta de trabajo que aprovecha las posibilidades de las nuevas tecnologías: un Terminal de Punto de Venta (TPV), accesible, que se convierte pronto en herramienta clave de venta a la carta, pago con tarjeta y otras opciones. También inauguró una plataforma de venta 'online' a través de la web 'www.juegosonce.es'.

En 2010 se sumaron a los 20.000 vendedores de la organización, todos con discapacidad, los nuevos canales físicos complementarios, colaboradores en la venta solidaria de productos.

En 2013 la ONCE recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su "labor relevante en defensa de los derechos humanos, al fomento de la paz, de la libertad, de la solidaridad, de la protección del patrimonio y, en general, al progreso de la humanidad", todo un reconocimiento.

APORTACIÓN AL EMPLEO Y AL PIB

En los últimos años, la ONCE ha estrechado vínculos con los vecinos europeos: entre otros, vicepresidentes de la UE y varios comisarios (de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; Mercado Interior y Asuntos Financieros), visitaron la organización para conocer 'in situ' su modelo social. Se mostraron impresionados y calificaron la iniciativa como "única en Europa" y exportable a otros países.

La ONCE ha convertido su evolución en una revolución en la que emplea de forma directa a más de 73.000 personas (uno de cada 277 que trabaja en España); da cobertura educativa a 7.500 estudiantes ciegos; servicios sociales para más de 72.000 personas ciegas en España y contribuye al Producto Interior Bruto con 2.412 millones de euros, uno de cada 470 euros del PIB español.

En su 80 cumpleaños, la ONCE dedica el cupón del 13 de diciembre a mostrar 80 años de evolución, que es una auténtica revolución. Los cupones están ilustrados con fotografías de los servicios sociales que la ONCE ofrece a las personas ciegas: perros guía, educación, acceso a la cultura y al empleo, sordoceguera, deporte, autonomía y accesibilidad, braille o voluntariado.

El sorteo especial, bajo el lema 'Celebramos ser parte de tu vida', se acerca a la ciudadanía con premios añadidos al cupón a través de la web 'www.Cupon80Aniversario.es', donde se pueden ganar tarjetas regalo y participar en un sorteo cuyo premio es un viaje de vuelta al mundo para dos personas.

Los cupones se comercializan por los 20.000 vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta, el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

10-DIC-18

