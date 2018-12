Detectan una atmósfera de helio en un exoplaneta gigante

10/12/2018 - 11:51

Científicos internacionales –entre los que se encuentran astrofísicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)– han detectado una atmósfera de helio en el exoplaneta gigante WASP-69 b y una cola cometaria extensa. Para la detección se ha utilizado el instrumento 'CARMENES', instalado en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto (Almería), gestionado por un consorcio del que la UCM es miembro.

Este espectrógrafo ha permitido desvelar la composición de la atmósfera del exoplaneta y sacar conclusiones acerca de la velocidad de las partículas de helio que abandonan el campo gravitatorio del planeta y la longitud de la cola que producen.

El planeta fue observado durante un tránsito, es decir, en el momento en que pasó frente a su estrella anfitriona, cuando parte de la luz estelar queda eclipsada por el planeta y su atmósfera. "Observamos entonces una mayor duración del tránsito y una mayor cantidad de luz estelar bloqueada en una región del espectro donde el gas helio está absorbiendo luz", señaló Lisa Nortmann, investigadora del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) y autora principal del artículo publicado en la revista 'Science'.

Pero este no es el único resultado descrito en el artículo. Los autores también han analizado otros cuatro planetas de forma similar. Se trata de los exoplanetas calientes HD 189733 b y HD 209458 b, que tienen una masa similar a la de Júpiter, el planeta gigante extremadamente caliente KELT-9 b y el exoplaneta cálido GJ 436 b, del tamaño de Neptuno. El análisis no muestra exosferas extensas de helio en torno a los últimos tres planetas, el Júpiter caliente HD 189733b, en cambio, sí revela una fuerte absorción de helio, aunque este no forma una cola sino una envoltura en torno al planeta.

Esta nueva línea de investigación permitirá que, en los próximos años, la comunidad dedicada a la caracterización de atmósferas de exoplanetas pueda comparar los procesos de evaporación en una amplia muestra de planetas y responder a preguntas como si los planetas con un periodo orbital ultracorto son en realidad los núcleos evaporados de antiguos Júpiter calientes.

