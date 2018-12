Inmigración. amnistía denuncia "la política de doctor jekyll y mister hyde" de españa en materia de inmigración

10/12/2018 - 14:06

El director general de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, criticó este lunes "la política de doctor Jekyll y mister Hyde" que a su juicio sigue España en materia de inmigración, ya que por un lado acoge a más de 600 personas del 'Aquarius' y por otro mantiene las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

Durante la presentación del informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo hoy en Madrid, Beltrán pidió al Gobierno de Pedro Sánchez acabar con las devoluciones exprés y retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, explicó que Amnistía ha enviado al presidente Sánchez y al resto de gobiernos de la comunidad internacional una carta donde les pide ratificar el Pacto Mundial para las Migraciones que hoy y mañana se debate en la Conferencia de Marrakech.

"Este es el primer paso a nivel internacional para gestionar la inmigración de forma coordinada entre todos los países, porque si no se gestiona de forma coordinada, no hay forma de hacerlo", subrayó. Por ello, criticó a los países que como EEUU, Chile, Austria, Hungría o Italia se han descolgado del pacto.

"Por supuesto que este acuerdo tiene muchos puntos mejorables, pero es un primer paso", prosiguió, "y no firmarlo supone por ejemplo que se está a favor de que los migrantes mueran en el mar sin ser rescatados o de que no reciban atención médica". Según Beltrán, el pacto debería haber sido vinculante, pero pese a no serlo, "es muy importante que salga adelante".

A su juicio, la gestión de la inmigración es uno de los principales déficits de España en el ámbito de la igualdad y de los derechos humanos. Los otros dos son la desprotección de las víctimas de la violencia sexual y el retroceso en la libertad de expresión.

"No es que no exista, pero está en retroceso", dijo, y subrayó que desde la entrada en vigor de la 'ley mordaza' se han producido más de 63.000 denuncias por este motivo. "Tenemos ahora la oportunidad de modificar la ley y defenderla", resaltó.

