Personas con discapacidad piden la regulación estatal de los patinetes

Madrid, 10 dic (EFE).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado hoy en Madrid la regulación estatal de los patinetes eléctricos porque aún hay muchos municipios sin ordenanzas que regulen estos elementos que invaden el espacio público y "expulsan" a los ciudadanos de las aceras.

La concentración, que ha reunido frente al Ayuntamiento de Madrid a unas 200 personas, según fuentes de la organización, ha coincidido con la desaparición momentánea de muchos de estos vehículos en la ciudad ya que el Consistorio que dirige Manuela Carmena había demandado a tres empresas que los retirasen antes del pasado viernes.

"Esta concentración no es contra la ordenanza, que quede claro, ni contra el Ayuntamiento de Madrid, ni contra su concejala. Muy al contrario, es por la situación inaceptable, una situación de expropiación del espacio público, de expulsión de la ciudadanía del espacio público y de las aceras", ha precisado a los medios el asesor jurídico de Cermi, Óscar Moral.

Con carteles de #NoAtropellesNuestrosDerechos y con silbatos frente al Consistorio, el Comité ha demandado una "regulación de ámbito estatal" porque "hay muchos municipios sin regulación", se ha lamentado Moral.

"Exigimos, en este caso, al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico, una regulación normativa de ámbito estatal que indique por dónde tienen que circular estos elementos y dónde tienen que estacionarse", ha precisado.

En cuanto a la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, Moral ha apostillado que cuando vuelvan los patinetes eléctricos espera que sea "en condiciones de seguridad" y con puntos donde estacionarlos como el caso de BiciMad.

El secretario general de Cermi Comunidad de Madrid, Luis Miguel López, ha apuntado que no solo reclaman que estos elementos "no vayan por las aceras", sino también que "no se aparquen en espacios donde puedan circular las personas con discapacidad o las personas mayores".

"Es una llamada de atención a la opinión pública y también a los políticos sobre esta situación. Estamos viendo que en la práctica se nos está expulsando de un espacio necesario no solamente para pasear, sino para ir a trabajar, a estudiar, a disfrutar de nuestro ocio", ha denunciado.

Ha exigido que "se sensibilice a la ciudadanía" y que se "cumpla con las normas" porque a pesar de que se ha hecho una "inversión muy importante en adaptar toda la infraestructura" de la ciudad para hacerla más accesible, ahora la gente "tiene miedo a salir a la calle y tener un accidente con este tipo de elementos".

La delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha asegurado a los medios antes de la concentración que se trata de una reivindicación que "todo el mundo entiende que no solo es justa, sino que está atentando contra derechos fundamentales de las personas de movilidad reducida o de colectivos que realmente necesitan que las aceras estén despejadas totalmente".

"Hay que hacer una campaña de concienciación muy fuerte. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de accidentes y de alterar la vida de las personas con movilidad reducida. Compartimos totalmente la reivindicación y seguiremos trabajando con ellos para resolver temas que son muy importantes", ha apuntado.

Además del control de los vehículos, el Ayuntamiento de Madrid ha limitado a 10.000 el número de los patinetes que se podrán desplegar en toda la ciudad, con topes por barrios, como una respuesta ante las diferentes empresas de patinetes compartidos, que según los cálculos del Consistorio pretenden desplegar hasta 25.000 vehículos de este tipo.

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma) va más allá y ha exigido, a través de un comunicado, la "retirada definitiva" de los patinetes y bicicletas de la vía pública "por el peligro que suponen para las personas".

Aunque la Federación "aplauda" la decisión tomada por el Ayuntamiento de Madrid de solicitar a las empresas Lime, Voi y Wind la retirada de sus patinetes eléctricos, la entidad "no cree que sea una medida eficaz por cuanto se trata de un incumplimiento administrativo y no de una medida de carácter definitivo". EFE

1011766

pcc/ros

(foto) (vídeo)