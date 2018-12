Empresas españolas piden que la cumbre del clima reglamente el acuerdo de parís

11/12/2018 - 9:47

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Representantes de empresas españolas pertenecientes a los sectores energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), agua y residuos (Suez España), y economía circular con biotecnología de microalgas (AlgaEnergy) confían en que delegados de casi 200 países cierren esta semana las reglas del juego del Acuerdo de París en el marco de la Cumbre del Clima.

En principio, esta conferencia internacional, conocida como COP24 y que se celebra en Katowice (Polonia) hasta este viernes, es la más trascendental desde la que tuvo lugar en la capital francesa en 2015 y tiene como mandato fundamental poner la 'letra pequeña' al Acuerdo de París, un pacto mundial de lucha contra el cambio climático adoptado por 195 países y la UE hace tres años.

Las negociaciones que se están produciendo estos días en Katowice despiertan el interés de las empresas españolas y así lo han trasladado representantes de algunas de ellas en una tertulia social del ciclo de debates #40añosBiodiversidad, organizados por Servimedia con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad.

Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, destacó que el cambio climático suele suscitar "un consenso tan amplio" de todos los países del mundo en un tema que "no es fácil" llegar a acuerdos.

Cifuentes apuntó que la Cumbre del Clima de Katowice tiene un carácter técnico porque presumiblemente definirá "las reglas del juego" del Acuerdo de París. "Un éxito sería que esas reglas del juego estuvieran ya claras y definidas en un porcentaje elevado para que las empresas tengamos una hoja de ruta clara con la que empezar a funcionar", apuntó.

"ÚLTIMO MINUTO"

Por su parte, el responsable de Desarrollo Ambiental y Cambio Climático de Endesa, Jorge Pina, subrayó que las negociaciones de las sucesivas Cumbres del Clima suelen asemejarse a un partido de fútbol que se resuelve "en el último minuto", como ocurrió con la de París que alumbró el acuerdo que lleva el nombre de la capital francesa.

"Los países se pusideron de acuerdo en París sobre el marco general y necesitamos que se pongan de acuerdo sobre cómo desarrollar un nuevo impulso que traslade el detalle del Acuedo, lo que sería una noticia fantástica", recalcó.

El responsable de Política Climática de Iberdrola, Miguel Muñoz, se mostró "optimista" respecto del desarrollo de la Cumbre del Clima de Katowice y confió en que se alumbren "señales políticas" para que la sociedad civil y los inversores sigan en "la senda de la sosteniblidad" y no vuelva a darse "marcha atrás".

La directora de Desarrollo Sostenible de Suez España, Dulcinea Meijide, recordó que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sentenció recientemente que "el cambio climático no negocia" para indicar que se necesitan "vías de implementación" que ofrezcan "cierta garantía y cierta estabilidad" para las empresas.

Finalmente, el director general de AlgaEnergy, Carlos Rodríguez-Villa, deseó que en Katowice "se incentiven las políticas activas que fomenten que las empresas y los ciudadanos vayan en línea con los objetivos de la Cumbre". "Y si no llegamos a eso, que las políticas pasivas no impidan que las empresas que tenemos inquietudes las podamos desarrollar y las regulaciones del mercado no nos limiten", apostilló.

