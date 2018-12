La apm recuerda a lasexta que "no todo vale para conseguir audiencia"

11/12/2018 - 13:50

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), emitió este martes un comunicado en el que recuerda a laSexta que "no todo vale para conseguir audiencia", tras la emisión del reportaje en el programa 'Liarla Pardo', realizado en el municipio andaluz de Marinaleda, donde se trataba de identificar a votantes del partido político Vox y que "el secreto del voto es un derecho constitucional y vulnerarlo es un hecho muy grave".

"El periodismo debe ejercerse con responsabilidad y los medios de comunicación no pueden buscar audiencia o lectores a cualquier precio, y mucho menos tratar de poner en evidencia a unos ciudadanos por el mero hecho de haber votado libremente a una determinada opción política", subraya el comunicado.

La APM desea, no obstante, poner en valor que la dirección y la presentadora del programa 'Liarla Pardo', Cristina Pardo, "hayan reconocido que el reportaje no debió emitirse y hayan pedido disculpas. Un gesto que merece reconocimiento en un escenario mediático donde escasea la rectificación cuando se cometen errores. Insistimos: para conseguir audiencia no todo vale".

11-DIC-18

