Ayuntamiento ve "torticeras" las críticas a su campaña de venta ambulante

Madrid, 11 dic (EFE).- La directora general de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Díaz de Villegas, ha calificado de "interpretación torticera y errónea" las críticas del Sindicato de Manteros a la campaña contra la venta ambulante del Gobierno de Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid no ha retirado esta campaña de comunicación contra los productos falsificados, solo ha adelantado la retirada de la mitad de los carteles pero continúa con esta iniciativa, manteniendo la imagen, tanto en marquesinas, como en redes sociales y publicaciones como revistas de moda o prensa local.

"Se ha adelantado la retirada de 100 carteles por orden de la Dirección General de Medios porque había habido un conflicto por la interpretación torticera y errónea de un colectivo", ha asegurado este martes la directora general en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Por un "malentendido" según Díaz de Villegas se ha interpretado que el Consistorio había retirado la campaña, con un coste de alrededor de 20.289 euros, pero no ha sido así.

A través de Twitter, el Sindicato de Manteros había criticado la campaña lanzada en noviembre bajo el lema 'Si compras falsificaciones, la aventura siempre acaba mal', la grafía de un pulpo negro rodeando un bolso y el texto "Productos malos, ilegales, peligrosos y sin posibilidad de reclamar. No te aventures, no merece la pena".

"De nuevo el Ayuntamiento de Madrid criminalizándolos cuando no da ninguna alternativa a nuestra situación. A ver si os enteráis de una vez: no queremos vender en la manta! pero no tenemos otras alternativas. Dejen de criminalizar la pobreza y a los inmigrantes", escribió este colectivo.

El sindicato rechazó también el uso de un pulpo y del mar en el anuncio: "Hay que ser muy miserables para relacionar esta campaña con el mar cuando miles de 'hermanxs' mueren en el Mediterráneo como consecuencia de las políticas migratorias del Estado español, y de la explotación de Europa por siglos hacia nuestros pueblos", afirmaron en Twitter.

La venta ambulante es una práctica "desleal, irregular" y en casos como la alimentación "ilegal", ha subrayado Concepción Díaz de Villegas, quien también ha defendido que tanto el lema como la imagen estaban consensuados con el comercio.

"La lucha contra la venta ilegal tiene que partir por la sensibilización de los consumidores", ha defendido la directora general.

En cambio, tanto Ciudadanos como el PP han criticado al Gobierno de Carmena por "claudicar" ante las quejas de este colectivo de migrante y han subrayado que este es un tema que divide internamente e "incomoda" a los ediles de Carmena.