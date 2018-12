Acuerdo sobre los papeles de salamanca entre gobierno y castilla y león

11/12/2018 - 17:48

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, la Consejera de Cultura de Castilla y León, María Josefa García, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaron este martes un "doble acuerdo" para ceñir la salida y regreso de documentos del Archivo de Salamanca al estricto cumplimiento de la Ley de 2005 y potenciar un centro de la Memoria Histórica.

Con ello se quiere "zanjar de una vez el cumplimiento de la Ley de 2005 y cerrar ese capítulo", explicó el ministro de Cultura, algo que "nos parece fundamental para que no se sigan generando polémicas ni elucubraciones".

José Guirao indicó que, en base a la ley, los papeles se "estudien y se proponga un acuerdo en el seno de la comisión técnica, que se reunirá lo antes posible". Una decisión que, según el ministro, "se tendrá que ratificar en el patronato que se celebrará en enero".

El ministro añadió que en los planes del Ministerio para el archivo figura "potenciar el Centro Documental de la Memoria Histórica y ampliar su contenido" para que sea "un gran centro, el más completo posible, para el estudio de un periodo histórico de España".

La consejera de Cultura de Castilla y León felicitó a las tres instituciones (gobiernos estatal, autonómico y local) por el buen tono de la reunión, así como la claridad en el acuerdo al circunscribir lo relacionado con los papeles de Salamanca a la Ley de 2005, algo en lo que ha coincidido con el alcalde, que ha trasladó su "satisfacción".

A preguntas de los periodistas, el ministro de Cultura y Deporte declaró que "aunque no es amigo de los plazos", espera que el tema de los papeles esté zanjado en "el primer trimestre de 2019". "Si lo técnico no se atasca, lo político no tiene por qué atascarse", dijo.

