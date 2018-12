Inés Madrigal, víctima de bebés robados, recurre al Supremo su caso e insiste en que no ha prescrito

Presentado el recurso de casación por el caso Eduardo Vela

El galeno de 85 años quedó como culpable, aunque absuelto por prescripción

Madrigal espera que sea finalmente condenado "si hay justicia humana y divina"

Inés Madrigal, primera víctima de bebés robados que llega a juicio. Imagen: EFE

Inés Madrigal, la primera víctima de bebés robados que ha conseguido llegar a juicio, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvió al principal responsable de su robo en 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, el doctor Eduardo Vela, que quedó como culpable, pero fue absuelto por haber prescrito los delitos. El abogado Guillermo Peña presentó este lunes el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que puede terminar en una condena en firme para el médico, si este órgano responde no a la prescripción.

La sala II del Tribunal Supremo recibió en el último día la presentación del recurso de casación por infracción del ley contra la sentencia 640/2018 dictada en el procedimiento penal tramitado por la sustracción de Inés Madrigal. "Nos encontramos ante un hito histórico, por vez primera llega un recurso en casación de esta índole al Alto Tribunal", apunta el abogado de Madrigal.

La prescripción es el principal escollo en los casos de bebés robados y el motivo por el que la Audiencia de Madrid absolvió a Vela, de 85 años, de los delitos de detención ilegal, suposición de parto cometido por facultativo y falsedad en documento oficial.

Reacciones de Madrigal

Por su parte, la afectada espera que la resolución le sea favorable, "es probable que aún veamos a Eduardo Vela condenado, si hay justicia humana y divina, no se merece otra cosa por todo el daño que ha causado. Aún hay miles de víctimas que no saben quiénes son, y los que tienen en la mano resolver esto no han querido saber nada del tema. Esto sólo los retrata aún más, su falta de empatía es inhumana".

Además, la Fiscalía, que solicitó en el juicio 11 años de prisión para Vela, recurrirá la sentencia ante el Alto Tribunal para que que se revise la figura de la prescripción.