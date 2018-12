Discapacidad. la sala cambio de sentido de fundación once acoge la exposición 'no te rindas nunca'

La Sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE, en Madrid, acoge hasta el próximo 15 de febrero 'Trazos de Vida', una muestra de pinturas y grabados que forman parte de la campaña 'No Te Rindas Nunca', puesta en marcha por Inserta Empleo y Fundación ONCE para fomentar el empleo de los jóvenes con discapacidad.

Seis conocidos ilustradores han compartido su tiempo con varios jóvenes con discapacidad, que les han motivado para la realización de unas obras únicas, que representan la importancia de no rendirse nunca.

El acto de inauguración de la muestra contó con la presencia de José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Virginia Carcedo, directora general de Inserta Empleo; Mercè Luz, jefa del departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, y Marcelo Lusardi, uno de los jóvenes protagonistas de la exposición.

Los artistas participantes en esta acción, que se ha reunido en un vídeo ('https://youtu.be/lfHCYX2bsvk'), han formado los siguientes duetos:

AMAIA ARRAZOLA Y ANDREA FUENTES

Amaia compagina su trabajo de estudio como ilustradora editorial y publicitaria con su obra de gran formato muralista, por diferentes países. Le gusta lo espontáneo, lo rápido, ideas frescas, poco usadas, mirar las cosas del revés. Viaja siempre que puede con un montón de sprays y pinceles en la maleta pintando paredes cada vez más grandes. En su dibujo de Andrea Fuentes, joven abogada que ha llevado prótesis en las piernas toda su vida, la artista ha querido reflejar su gran mundo interior.

ALFONSO CASAS Y JAVIER GARCÍA

Los primeros recuerdos de Alfonso son con un lápiz en la mano y rodeado de cómics. Trabaja principalmente en torno al mundo editorial, aunque también ha sido ilustrador en publicidad. Su compañero en 'Trazos de Vida' ha sido Javier García, un joven al que su sordoceguera no le ha impedido pasar por la universidad y practicar el alpinismo. Su ilustración presenta a una persona que deja atrás sus miedos y avanza firme en su camino. Al fondo, unas montañas, que representan un futuro lleno de oportunidades y aventuras para Javier, y para todo aquel que decida no rendirse nunca.

BEATRIZ RAMO–NARANJALIDAD Y CAMINO MARTÍNEZ DE LA RIVA

El trabajo de Beatriz se caracteriza por la presencia femenina, aderezada con atmósferas de naturaleza, muchos colores y ligeros toques surrealistas. Le interesan las miradas, las luces y, sobre todo, las sombras. Sus obras se definen principalmente por el uso del lápiz, carboncillo y acuarela, técnicas que ha utilizado en el retrato de Camino Martínez de la Riva, una joven con síndrome de Down, tímida y dulce, que transmite una gran fuerza interior.

JUAN CARLOS PAZ–BAKEA Y LUIS HUERTA

Juan Carlos Paz, Bakea, dejó el mundo de la publicidad para volcarse de lleno en la ilustración, creando un nuevo género de criaturas: monstruos con tres ojos, taxidermia en colores pastel... Su encuentro con Luis Huerta, un joven nadador paralímpico, lo ha plasmado en una ilustración en la que aparece el casco de un Samurai que representa al guerrero que vio en él y una sonrisa como forma de enfrentarse al día a día.

ALEX DE MARCOS–MUNDOPIRUUU Y MARTA PEÓN

Las ilustraciones de Alex no entienden de ámbitos pues recorren desde el editorial hasta la publicidad para agencias de todo el mundo. Su mayor inspiración es el AMOR con letras mayúsculas. Es el creador del retrato de Marta Peón, una joven a la que el síndrome de Ménière cambió la vida. En él representa todos los sentidos menos el oído, con el objetivo de reflejar que una discapacidad no incapacita para todo.

PAULA BONET Y MARCELO LUSARDI

Licenciada en Bellas Artes, Paula tiene una obra cargada de poesía y volcada en las artes escénicas, la música y la literatura, que culmina en la publicación de varios libros de éxito. De Marcelo, el joven ciego skate al que prestó sus dotes artísticas, asegura que aprendió la necesidad de dirigirse al prójimo sin prejuicios. Marcelo no es si no patina. Y todas sus energías, todo su entusiasmo, lo deposita en su yo sobre el monopatín.

Esta exposición se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

