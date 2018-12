El gibón 'skywalker' y un sapo de la 'tierra media', nuevas especies halladas en asia

Un curioso murciélago con el pelo alborotado, un gibón con el nombre del protagonista de 'La Guerra de las Galaxias' y un sapo que podría venir de la 'Tierra Media' son tres de las 157 nuevas especies descubiertas el año pasado en el Gran Mekong, una región del sudeste asiático que abarca Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam.

Así se recoge en el informe 'New Species on the Block', que describe 3 nuevas especies de mamíferos, 23 de peces, 14 de anfibios, 26 de reptiles y 91 de plantas que han sido descubiertas en los cinco países que conforman el llamado Gran Mekong de mano de científicos que se han adentrado en junglas, montañas, ríos y praderas de la región, a menudo en duras condiciones.

Las 157 especies hacen una media de tres especies halladas cada semana de 2017 en la región. En Myanmar fueron descubiertas 39 especies, una buena señal de que la apertura del país a acoger investigación y proyectos de conservación conllevará el descubrimiento de muchas más especies en el futuro. En Vietnam se encontraron 58 nuevas especies, así como 35 en Tailandia, 24 en Laos y 8 en Camboya

Entre las nuevas especies se encuentran un curioso murciélago descubierto en el hábitat del sub-Himalaya del bosque Hkakabo Razi (Myanmar), un siluro con forma de tortita encontrado en corrientes de agua fría en el remoto Santuario de Vida Salvaje de Hponkan Razi (Myanmar) y una especie de bambú de las Montañas Cardamom (Camboya) con una base en forma de bombilla que crece en los laterales de las carreteras, lo que lo hace muy vulnerable.

También se ha encontrado un sapo diminuto con cuernos afilados, llamado como un elfo ya que fue descubierto en un pequeño, montañoso y neblinoso bosque cubierto de musgo en Vietnam. Su hábitat y sus cuernos le han llevado a ser conocido como 'el sapo de la Tierra Media'. Y se ha hallado el gibón Hoolock 'Skywalker', que se encuentra en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo.

El responsable de especies de WWF España, Luis Suárez, indicó este miércoles en un comunicado que "hay muchas más especies esperando a ser descubiertas y, trágicamente, muchas otras que desaparecerán antes de que esto ocurra".

"No podemos dejar que se pierda esta riqueza. Asegurar que las grandes reservas estén destinadas a la vida salvaje, junto con el incremento de los esfuerzos para cerrar los mercados ilegales de fauna y flora, ayudará en la conservación de la extraordinaria diversidad de vida salvaje que hay en la región Mekong", añadió.

BUENAS NOTICIAS

Según el reciente 'Informe Planeta Vivo' de WWF, el 60% de las poblaciones de vertebrados del mundo ha desaparecido en los últimos 40 años. En la región del Gran Mekong el declive es probablemente mucho mayor dada la destrucción a gran escala de los hábitats y la caza furtiva que se da en muchas partes de la región.

En los mercados del Triángulo de Oro, punto donde coinciden las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos, las especies amenazadas son transportadas y vendidas a países vecinos con mayor demanda de productos derivados de animales salvajes, como China o Vietnam.

Sin embargo, hay buenas noticias. En Myanmar, el comercio de especies en la región de Rangún es ahora ilegal, mientras que una nueva orden del primer ministro de Laos ha reforzado e incrementado las incautaciones de productos de vida salvaje. Pero la reciente prohibición del marfil en China probablemente cambiará el mercado de marfil y ejercerá una mayor presión sobre la naturaleza del Gran Mekong por parte de turistas y comerciantes.

