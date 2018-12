Pedro duque lamenta que los "bulos" lleguen al congreso

12/12/2018 - 16:52

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, lamentó este miércoles que los "bulos" centren debates en el Congreso de los Diputados, después de que el PP le volviera a acusar de fraude con la compra de su chalé en Jávea y de que "no se ha enterado" de que es ministro, al reconocer hace unas semanas que desconocía la huelga de universitarios en Barcelona.

Después de que el diputado popular Fernando Martínez Maíllo se ensañara con el ministro por afirmar que no tenía información sobre la huelga de universidades, Duque reconoció que "no suelo hablar de cosas de las que no tengo ni idea, cosa en la que igual no coincido con algunos de esta Cámara".

En este sentido, Duque volvió a negar cualquier irregularidad respecto a la compra de su casa y alertó del riesgo de que los "bulos de Internet" se adentren en las Cortes, y se mostró preocupado por la posibilidad de "que uno venga a aquí con una iniciativa parlamentaria para instar a Estados Unidos a que nos devuelvan los marcianos que se dice que tienen".

El PP, por su parte, le dijo que "reconocemos su prestigio profesional, pero eso no le da patente de corso para no asumir sus responsabilidades como ministro", y le reprochó que "no se ha enterado a fecha de hoy" de que lo es.

Duque lamentó que éste sea "el estilo que hay ahora" en el Congreso y advirtió a los parlamentarios de que los bulos "es mejor no creérselos", porque "son cosas completamente falsas o especulaciones de gente" que corren el riesgo de acaparar debates parlamentarios.

