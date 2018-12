La reina letizia preside la reunión del patronato de la fad

12/12/2018 - 17:03

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La reina Letizia, presidenta de honor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, (Fad), presidió este miércoles en el Campus Repsol la reunión del Patronato de la entidad, en la que se presentaron los nuevos proyectos para el año 2019 dentro de las cuatro áreas de actuación de la Fad: cooperación al desarrollo, sensibilización, investigación y programas de intervención educativa.

En el marco de la reunión, la Fad destacó que trabaja en el ámbito latinoamericano, especialmente en Centroamerica, desde el año 1995. Desde entonces, se han desarrollado mas de 150 proyectos de cooperación al desarrollo en colaboración con diferentes entidades, en 11 países y llegando a más de un millón y medio de beneficiarios.

Estos proyectos, según apunta la Fad en una nota, se orientan a mejorar la empleabilidad y los niveles educativos de los jóvenes latinoamericanos, prevenir los riesgos sociales a los que se debe hacer frente, promover la cultura de paz y fomentar la ciudadanía global. En el año 2019, la Fad estará presente en El Salvador, Nicaragua y Colombia.

Por otro lado, esta entidad presentó a la reina Letizia 'The Real Young', la nueva campaña de sensibilización social que, por primera vez en la historia de la entidad, se desarrollará exclusivamente en el ámbito digital y se dirigirá directamente a jóvenes. La directora general de la Fad, Beatriz Martín Padura, señaló que "es un hito muy importante para la Fad, por primera vez, la campaña se dirigirá directamente a los adolescentes y jóvenes españoles, de tú a tú y en los entornos donde se mueven, que son fundamentalmente digitales".

"Queremos darles voz y contribuir a romper falsos estereotipos que dificultan su desarrollo, como que no se comprometen con nada, que no se esfuerzan o que no les interesa la cultura. Ellos son la clave para nuestro futuro y deben ser conscientes de que creemos en sus posibilidades y en lo que son capaces de hacer", añadió.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y DESARROLLO JUVENIL

Otro de los proyectos presentados hoy ha sido '(In)fórmate', un programa de la Fad en colaboración con Google y numerosos medios de comunicación que pretende llegar en los próximos dos años a 30.000 adolescentes de 14 a 16 años con el objetivo de fomentar en ellos el pensamiento crítico y la alfabetización.

A juicio de la Fad, la capacidad de pensar críticamente hará a los jóvenes mas capaces para poder analizar los contenidos, distinguir lo útil y veraz de los datos falsos, y producir ellos mismos contenidos veraces y útiles, con rigor y respeto a la propiedad intelectual, de forma que pueden convertirse en usuarios activos.

Finalmente, durante la reunión se abordó la presentación de la nueva frase explicativa que acompañará al logotipo de la Fad en los próximos años. La frase será 'Por una juventud mas sana, comprometida, crítica, curiosa, flexible, creativa...'.

Según indica la Fad, su reto para el año 2019 es posicionarse como entidad social que trabaja en pro del desarrollo juvenil desde todas las áreas que afectan a su bienestar y no exclusivamente desde la prevención del consumo de drogas.

Para Beatriz Martín Padura, esta frase explicativa "cumple con todos los requisitos para mostrar por qué y para qué trabaja la Fad cada día". "Trabajamos para nuestra juventud, para conseguir que pueda hacer frente de la mejor manera posible a un futuro incierto. Para eso apostamos porque sean más críticos, flexibles, comprometidos, sanos, etcétera", concluyó Padura.

La Reina Letizia estuvo acompañada por el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de la Fad, Ignacio Bayón, y el resto de patronos de la Fundación.

12-DIC-18

